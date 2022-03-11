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Almanya'da hastaneden ırkçılık! Rus ve Belaruslu hasta kabul etmeyecek

Almanya'da hastaneden ırkçılık! Rus ve Belaruslu hasta kabul etmeyecek

Almanya'da bulunan Latros Kliniği'nin Belarus ve Rus vatandaşlarını hasta olarak kabul etmediği ortaya çıktı. Olayın sosyal medyaya sızması ile birlikte hastane çok sayıda insan tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Alman medyasında yer alan haberlere göre, Münih'teki Latros Kliniği, çalışanlarına gönderdiği bir yazıda, Rus ve Belarusluların hasta olarak kabul edilmeyeceğini duyurdu. Yazıda, Rus ve Belaruslu vatandaşların planlanan ameliyatları varsa ertelenmesi istendi.

Rus ve Belaruslu tedavi edilmeyecek
Rus ordusunun Belarus hükümetinin yardımıyla Ukrayna'yı işgalinin şiddetle kınandığı belirtilen yazıda, "Rusya özgürlüğümüzü ve demokrasimizi tehdit ediyor. Bu nedenle, şu andan itibaren ve bir sonraki duyuruya kadar hiçbir Rusya ve Belarus vatandaşı tarafımızdan tedavi edilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Yazının sosyal medyaya düşmesinin ardından klinik, çok sayıda kişi tarafından eleştirildi. Hastane yoğun eleştiriler karşısında geri adım atarak özür diledi ancak söz konusu vatandaşların hasta olarak kabul edip etmeyeceğine ilişkin açıklama yapılmadı.

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