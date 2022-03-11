Rus savaş uçağı pilotundan kan donduran itiraflar! Rus askerleri birbirini vurmaya başladı

RUSYA-Ukrayna savaşı 16. gününe girerken Ukrayna tarafından düşürülen bir Rus savaş uçağının pilotundan kan donduran itiraflar geldi! Sivil alanları vurduklarını itiraf eden birinci sınıf savaş pilotu "Ukrayna'ya 3 saldırı yaptım üçüncü de vuruldu. Sivil alarları vurduktan sonra yaşananları gördüm" dedi.

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RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaş 16. gününde de sürerken, Ukraynalı askerler tarafından düşürülen bir Rus savaş uçağının esir alınan birinci sınıf pilotu Aleksandır Krasnayarzev, sivil alanları vurduklarını itiraf etti. Ukrayna’nın savunma sanayi firmalarının çatı yönetim kuruluşu UKROBORONPROM ise, hazırladığı video klip ile Rus askerlerine çağrıda bulunarak, çalışır durumdaki savaş uçağını Ukrayna’ya teslim edenlere 1 milyon dolar para ödülü verileceğini açıkladı.

Uçağı düşürülerek Ukrayna güçlerince esir alınan Rus savaş pilotu Aleksandır Krasnayarzev, ederek meslektaşlarına şöyle seslendi:

Kontrol dilemeyen bombalar kullanıyoruz

- Ukrayna topraklarında savaş amaçlı uçuşlarda yer aldım. 3 kere uçuş gerçekleştirdim üçüncüsünde vuruldum. Bize askeri alanlar üzerine çalıştığımız söylendi, ancak verilen koordinatların Çernigov'da sivil yerleşim yerlerine ait olduğu çıktı. Öte yandan biz kontrol edilemeyen bombalar kullanıyoruz, daha fazla can kaybına ulaşabilmek için.

Mariupol şehrinde çocuk hastanesini vurduk

- Hava saldırılarımız sonrasında yerleşim yerlerinin yerle bir edildiğini kendi gözümle gördüm. Mariupol şehrinde çocuk hastanesi vuruldu. Rus askerlerine sesleniyorum. Ukrayna karşısında savaşa girmeyin. Çocukları ve kadınları öldürmeyin.

- Saldırı sırasında bir aileyi korumak istediklerini söyleyen Rus asker, saldırıda annenin öldüğünü ve 20’li yaşlarındaki kızın ise kurtarıldığını belirtti.

Savaş uçağını getirene 1 milyon dolar, helikopter getirene 500 bin dolar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın savunma sanayi firmalarının çatı yönetim kuruluşu UKROBORONPROM, hazırladığı video klip ile Rus askerlerine çağrıda bulundu. Klipte, çalışır durumda olan savaş uçağını teslim eden Rus askerine 1 milyon dolar, helikopter teslim edene ise 500 bin dolar para ödülü verileceği duyuruldu.

İşte dakika dakika Rusya Ukrayna savaş bölgesinde yaşananlar...

10:30 BM Güvenlik Konseyi 'biyolojik silah' için toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ukrayna'da biyolojik silahlar üretildiği iddiaları üzerine konuşmak üzere Moskova'nın talebiyle bugün acil toplanacak. Toplantının TSİ 19.00'da başlaması planlanıyor.

10:00 Rusya iki havaalanını daha vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Lutsk ve İvano-Frankivsk şehirlerindeki askeri havaalanlarını yüksek hassasiyetli silahlarla vurduklarını duyurdu. İki havalimanının da faaliyet dışı kaldığını belirten Konaşenkov, Rus hava savunma füze sistemleri ve uçaklarının bir gün içerisinde Ukrayna ordusuna ait komuta kontrol merkezi, mühimmat deposu ve cephanelerden oluşan 107 yer, 3 adet Mi-24 helikopter, 8 adet insansız hava aracını vurduğunu söyledi.

09:00 Kiev sınırında çatışmalar başladı

Kiev bölgesinde çatışmalar hızlandı. Ukrayna askerleri direnişini sürdürüyor. Savaşın başlamasından bu yana Dnipro'da ilk kez bu sabah patlama sesleri duyuldu. Dnipro şehrinin Novokodatsky semtine üç hava saldırısı düzenlendi. Bir anaokulu ve bir apartmanın yakınına füze düştü. İlk verilere göre 1 kişi öldü. Devlet Acil Servisi'nden 20 kişi ve 4 birlik müdahalede bulundu.

08:12 Rus askerleri birbirini vurmaya başladı

Ukrayna’nın güvenlik güçleri ve içişleri bakanlığı, yakalanan Rus askerlerinin görüntülerini kamuoyu ile paylaşmaya devam ederken, yaralı ele geçirilen bir Rus askerinin açıklamaları gündem oldu. Harkov yakınlarında yakalanan ve ayağından yaralı olan Rus askeri, kendisini bir Rus askerinin vurduğunu söyledi.

07:32 Biden, Rusya'ya yönelik yeni adımları bugün açıklayacak

Guardian'da yer alan habere göre Beyaz Saray'dan yeni bir açıklama geldi. Açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'daki haksız savaş için hesap vermesini sağlamaya devam etmek için atacağı adımları bugün açıklayacak.

Uydu şirketi Maxar, başkentin kuzey batısındaki Antonov Havalimanı yakınlarındaki konvoyun, dağıtıldığı ve yeniden konuşlandığını gösteren fotoğraflar paylaştı. Bazı fotoğraflarda birliklerin ağaçlık alanların korumasına girdiği görülüyor.

07:16 ABD'den savaşın seyrini değiştirecek hamle! 1.5 trilyo dolar

ABD’de Senato, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına misilleme olarak yaklaşık 1.5 trilyon dolarlık destek bütçesine onay verdi. Rusya’nın saldırıları sonrasında yapılan oylamada onaylanan bütçenin 13.6 milyar doları Ukrayna’ya insani yardıma gidecek. Senatoda 68 evet, 31 hayır oyu çıkarken Cumhuriyetçiler de bütçede savunma bütçesindeki artıştan memnun olduklarını duyurdu. Pentagon’un bütçesi 743.4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

06:00 Ruslar doğalgaz boru hattını vurdu

Rus ordusu Ukrayna’nın Donets Oblastı’nda yer alan Svitlodarsk’daki doğal gaz botu hattını vurdu. Saldırı sonrası boru hattında yangın çıkarken, bölgede büyük panik yaşandı. Acil Durumlar Servisi ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti.

02:00 Putin tarafından gerçekleştirilen bir soykırım

Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, kadın doğum hastanesinin bombalanmasının ardından geçen süreci "iki günlük cehennem" olarak nitelendirdi. Boyçenko, Rus hava araçlarının sivil binaları vurduğunu ve yaşlı, kadın, çocuk demeden sivilleri katlettiğini öne sürdü. Boyçenko, "Bu, Putin ile birlikte Rus ordusu tarafından gerçekleştirilen bir soykırım" ifadesini kullandı.