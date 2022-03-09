'Zelenski'nin en büyük silahı' First Lady Olena Zelenski'den mektup! O fotoğrafı 'Gökyüzünü kapatın!' diye paylaştı

Zelenska'nın Instagram'daki yaklaşık 2,5 milyon takipçisi uygulamayı açar açmaz ilk önce bu paylaşımı gördü. Üç ayrı dilde yapılmış üç paylaşımda Zelenska, son dönemde kendisine çok sayıda medya kuruluşundan röportaj teklifleri geldiğini belirterek "Bu mektup bu taleplere cevabım ve Ukrayna'da yaşananlara tanıklığımdır" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti: