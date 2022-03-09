'Zelenski'nin en büyük silahı' First Lady Olena Zelenski'den mektup! O fotoğrafı 'Gökyüzünü kapatın!' diye paylaştı
RUSYA-Ukrayna Savaşı'nın 14'üncü gününe girdiği dakikalarda, Ukrayna lideri Zelenski'nin en büyük silahı" denilen eşi Olena Zelenska, "Küresel Medyaya Açık Mektup" paylaştı. Kucaklarında yaralı çocukları hastaneye koşan bir çiftin fotoğrafını da paylaşan Olena Zelenska, "Şahitlik Ediyorum" deyip dünyaya çağrı yaptı.
Rusya Ukrayna Savaşı'nın 14'üncü gününe girdiği dakikalarda, dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin sosyal medya akışlarına bir paylaşım düştü. Ukrayna lideri Zelenski'nin eşi Olena Zelenska'nın "Küresel Medyaya Açık Mektup" başlığıyla paylaştığı çok güçlü ifadeler içeren metin, Zelenska için neden "Ukrayna'nın en güçlü silahı" yorumları yapıldığını da bir kez daha ortaya koydu.
Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska'nın siyah beyaz fotoğrafının yanında kocaman kırmızı harflerle "Şahitlik Ediyorum" yazıyordu. Altındaki satırda ise "Küresel Medyaya Bir Açık Mektup" deniyordu.
Zelenska'nın Instagram'daki yaklaşık 2,5 milyon takipçisi uygulamayı açar açmaz ilk önce bu paylaşımı gördü. Üç ayrı dilde yapılmış üç paylaşımda Zelenska, son dönemde kendisine çok sayıda medya kuruluşundan röportaj teklifleri geldiğini belirterek "Bu mektup bu taleplere cevabım ve Ukrayna'da yaşananlara tanıklığımdır" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:
"Sadece bir hafta önce, bu yaşananlar inanılmazdı. Ülkemiz barışçıl bir yerdi, şehirlerimiz, kasabalarımız ve köylerimiz hayat doluydu. 24 Şubat sabahı hepimiz Rus işgalinin anonslarıyla uyandık. Tanklar Ukrayna sınırını geçti, uçaklar hava sahamıza girdi, füze rampaları şehirlerimizin etrafını çevirdi."