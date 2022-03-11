Son dakika! Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktası ayrıldı çift yönlü ulaşıma kapatıldı

İSTANBUL'dan son dakika korkutan bir haber geldi. Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktalarında meydana gelen açılma nedeniyle köprü iki yönde de trafiğe kapatıldı.

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Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktalarında meydana gelen açılma nedeniyle köprü iki yönde de trafiğe kapatıldı.

Açılmanın soğuk havadan kaynaklandığı öne sürüldü. Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor. İki bağlantı noktasında genleşmeden kaynaklı açılma olduğunu bildirildi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Soğuk hava kaynaklı derz ayrılması meydana geldi" denildi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İBB Deniz Hizmetleri Şube Müdürü Dr. İlker Aslan, "Emniyet müdürlüğü trafik şube ekiplerinde tarafımıza bilgi verildi. Unkapanı Köprüsü'nde derzlerde bir açıklık oldu. Buna müdahale ile ilgili haber verildi. Ekiplerimizle geldik olay yerinde incelemelerde bulunduk. Mevsim şartlarındaki rüzgarın şiddetinin biraz fazla olması nedeniyle duba üzerinde duran bir köprü olduğu için tırnaklarda, derz aralarında bir açıklık oldu. Şu an deniz üzerinden römorkörlerimizle ve vinçli cihazlarımızla açıklığı kapatmak için müdahalede bulunmaya çalışıyoruz. Hava şartları normalleşmeye başladığı zaman, rüzgarın şiddeti azalmaya başladığı zaman açıklık kendiliğinden kapanacaktır. Biz mekanik ve teknik açıdan vatandaşları mağdur etmemek adına açıklığı minimize etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.