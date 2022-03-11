BIST 2.056
DOLAR 14,89
EURO 16,41
ALTIN 950,67
HABER /  GÜNCEL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Son dakika! Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktası ayrıldı çift yönlü ulaşıma kapatıldı

İSTANBUL'dan son dakika korkutan bir haber geldi. Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktalarında meydana gelen açılma nedeniyle köprü iki yönde de trafiğe kapatıldı.

Abone ol

Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktalarında meydana gelen açılma nedeniyle köprü iki yönde de trafiğe kapatıldı.

Açılmanın soğuk havadan kaynaklandığı öne sürüldü. Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor. İki bağlantı noktasında genleşmeden kaynaklı açılma olduğunu bildirildi. 

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Soğuk hava kaynaklı derz ayrılması meydana geldi" denildi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İBB Deniz Hizmetleri Şube Müdürü Dr. İlker Aslan, "Emniyet müdürlüğü trafik şube ekiplerinde tarafımıza bilgi verildi. Unkapanı Köprüsü'nde derzlerde bir açıklık oldu. Buna müdahale ile ilgili haber verildi. Ekiplerimizle geldik olay yerinde incelemelerde bulunduk. Mevsim şartlarındaki rüzgarın şiddetinin biraz fazla olması nedeniyle duba üzerinde duran bir köprü olduğu için tırnaklarda, derz aralarında bir açıklık oldu. Şu an deniz üzerinden römorkörlerimizle ve vinçli cihazlarımızla açıklığı kapatmak için müdahalede bulunmaya çalışıyoruz. Hava şartları normalleşmeye başladığı zaman, rüzgarın şiddeti azalmaya başladığı zaman açıklık kendiliğinden kapanacaktır. Biz mekanik ve teknik açıdan vatandaşları mağdur etmemek adına açıklığı minimize etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
İstanbul'da kar yağışı ulaşımı bitirdi! İstanbul'a ne girmek ne çıkmak mümkün İstanbul'a kar en fazla o gün yağacak! Meteoroloji açıkladı Kocaeli, Bursa, Konya, Balıkesir, Antalya, Diyarbakır...
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kardan şehirler arası yollar kapandı Adana, Konya, Antalya, Ankara yolu durdu
Foto Galeri Kardan şehirler arası yollar kapandı Adana, Konya, Antalya, Ankara yolu durdu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sedef Kabaş tahliye edildi! Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanmıştı
Sedef Kabaş tahliye edildi! Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanmıştı
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Rus savaş uçağı pilotundan kan donduran itiraflar! Rus askerleri birbirini vurmaya başladı
Rus savaş uçağı pilotundan kan donduran itiraflar! Rus askerleri birbirini vurmaya başladı
Letonya Başbakan Yardımcısı Pabriks'ten Antalya zirvesi için Türkiye'ye övgü
Letonya Başbakan Yardımcısı Pabriks'ten Antalya zirvesi için Türkiye'ye övgü
Bakan Vahit Kirişçi: Gördük ki teknoloji bizi doyurmuyor asıl olan bizim gıdamızdır
Bakan Vahit Kirişçi: Gördük ki teknoloji bizi doyurmuyor asıl olan bizim gıdamızdır
Milli Eğitim Bakanı Özer'den bomba LGS açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Özer'den bomba LGS açıklaması
Ukrayna savaşı sonrası Ruslar rotayı Türkiye'ye çevirdi Rusların hedefindeki iki şehir
Ukrayna savaşı sonrası Ruslar rotayı Türkiye'ye çevirdi Rusların hedefindeki iki şehir
Almanya'da hastaneden ırkçılık! Rus ve Belaruslu hasta kabul etmeyecek
Almanya'da hastaneden ırkçılık! Rus ve Belaruslu hasta kabul etmeyecek
Türkiye'yi sarsan 'Aylin Sözer' cinayetinde yeni gelişme! 2 numaralı sanıktan şok IBAN sözleri
Türkiye'yi sarsan 'Aylin Sözer' cinayetinde yeni gelişme! 2 numaralı sanıktan şok IBAN sözleri
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'de Çavuşoğlu ve Erdoğan ile kritik görüşmeler
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'de Çavuşoğlu ve Erdoğan ile kritik görüşmeler