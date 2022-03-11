İstanbul'da kar yağışı ulaşımı bitirdi! İstanbul'a ne girmek ne çıkmak mümkün

Otobüs şoförü Hursit Dostgüzel, "Yoğun kar yağışı nedeniyle bütün seferler iptal oldu. Trafik çıkış verdi. Arabamız da doluydu. Dolu olduğu halde yolcular otogara ulaşamadı. Seferler iptal oldu. Otogarda kimse yok. Yarına ertelendi, yarın ne olacağı belli değil. Bakalım ne olacak. Çok güzel bir kar yağışı oldu. Kaç yıldır bu kadar kar görmemiştik. Memleketin barajları dolar. İptal edilen biletlerimizi yarın saat 10'a aldılar. Bekleyip göreceğiz" dedi.