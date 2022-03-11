'Türkiye Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı?' NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg konuştu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı?" sorusuna "Evet bütün müttefiklerimizden yaptırım yapmalarını bekliyoruz. Ancak Rusya'ya bir bedel ödetebileceğiz. Bu konuyu sayın Çavuşoğlu'na da ilettim." diye cevap verdi.

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Rusya-Ukrayna savaşı gölgesinde bu gün başlayan diplomasi forumu için gözler Antalya'da. Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Türkiye'nin rolü ne? Batı savaşa dahil olacak mı, Rusya nasıl durdurulacak?

Hava sahası için plan ne? Daha birçok soru var. Soruların muhatabı NATO Genel Sekreteri Stoltenberg. Ve o isim CNN TÜRK Spikeri Büşra Arslantaş'ın canlı yayında sorularını yanıtladı. Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu savaş Ukrayna'nın dışına taşmamalı

Yapabileceğimiz her şeyi yapıp bu savaşı bitirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin girişimlerini takdir ediyorum. Başkan Putin'in bu savaşı bitirmesi ve askerlerini tamamen Ukrayna'dan çekmesi gerekiyor. Bu savaş Ukrayna'nın dışına taşmamalı. Burada bir diyalog da var.

Çavuşoğlu ile görüşme nasıl geçti?

Sayın Çavuşoğlu ile görüştüm. Sayın Erdoğan ile de görüşeceğim. Moskova ve Kiev arasında büyük bir arabuluculuk görevi yürütülüyor. Ukrayna'ya destek sağlamalıyız. Ukrayna liderlerinin liderliği bizi etkiledi. Türkiye de askeri ve ekonomik destek veriyor.

Türkiye Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı?

Evet bütün müttefiklerimizden yaptırım yapmalarını bekliyoruz. Ancak Rusya'ya bir bedel ödetebileceğiz. Bu konuyu sayın Çavuşoğlu'na da ilettim. Türkiye burada kilit bir rol oynuyor. Türkiye kilit kapasiteler de sağlıyor Ukrayna'ya. SİHA'lar bu noktada önemli. Detay vermeyeyim bu SİHA'ların teslimatı için çok önemli.

NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti mi?

NATO Rusya'ya karşı güçlü bir karşılık verdi. Onbinlerce Urkayna askerini eğittik. İşgal güçlerine karşı büyük bir mücadele veriliyor. Bu savaş NATO Rusya savaşına dönüşmemeli bu daha fazla can kaybına yol açar.