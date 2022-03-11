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Kar fena bastırdı THY tam 180 seferini iptal etti

Kar fena bastırdı THY tam 180 seferini iptal etti

İSTANBUL karın altında kaldı. Türk Hava Yolları yarın İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 18 seferini iptal etti.

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İstanbul son 35 yılın en yoğun Mart ayı kar yağıyının etkisi altında. Şehre girişlerin kapatıldığı, otogarlardan yolcu otobüslerine çıkış izni verilmediği İstanbul'da THY yarın İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 18 seferini iptal etti. THY'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler.

Uçuş saati geçen yolcularımız değişiklik veya iade işlemleri için +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizle iletişime geçebilirler. 11 - 12 Mart itibarıyla beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı seferlere biletli olan yolcularımıza özel haklar tanınmıştır.''

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