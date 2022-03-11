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Kanada Başbakanı Trudeau da Zelenskiy'nin talebini reddetti

Kanada Başbakanı Trudeau da Zelenskiy'nin talebini reddetti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in talebine rağmen NATO'nun Ukrayna hava sahasında uçuşa yasak bölge ilan edemeyeceğini dile getirdi.

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CTV News'e verdiği demeçte, dün yaptıkları telefon konuşmasında Zelenskiy'in kendisinden Ukrayna semalarının kapatılmasını talep ettiğini anlatan Trudeau, NATO'nun durumun daha kötüye gidebileceği yönündeki endişeleri nedeniyle bu talebi yerine getiremeyeceklerini söyledi.
Trudeau, "Ret kararı kalbimi kırıyor. Destek için çok şey yapabileceğimizi ancak gerilimin tırmanma riski, yayılma riski, Rus uçaklarını vurmak için Ukrayna'ya NATO uçaklarını gönderirsek NATO'nun doğrudan çatışmaya sürüklenmesi riski olduğunu söylemek zorundayım. Çok şey yapabiliriz ve elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Fakat bu adımı atamayız" ifadelerini kullandı.

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