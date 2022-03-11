Dolar 15 lira altın 1000 lira yolunda İslam Memiş bombayı patladı sakın bir şey yapmayın!

11 Mart 2022 cuma günü haftanın son işlem gününde dolar 15 bin liranın eşiğine gelmiş durumda. Altın fiyatları da bin liraya doğru yolculuğuna devam ediyor. Gram altın 953,96, çeyrek altın 1.571,00, yarım altın 3.141,00, cumhuriyet altını da 6.260,00 liradan alıcı buluyor. Saat 10.00 itibariyle Dolar 14.95'den işlem görürken Euro da 16.47 seviyesinde. Piyasa Uzmanı İslam Memiş yatırımcıya çok kritik tüyolar verdi ve şunları söyledi: