Dolar 15 lira altın 1000 lira yolunda İslam Memiş bombayı patladı sakın bir şey yapmayın!
Bugün (11 Mart 2022) cuma günü dolar ve altın yükselişte. Dolar kuru 15 liranın eşiğine geldi. Altın fiyatları da 950 liranın üstünde ve bin liraya doğru gidiyor. Yatırımcı elindekin altını ve doları satmalı mı almalı mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bomba tüyolar verdi.
11 Mart 2022 cuma günü haftanın son işlem gününde dolar 15 bin liranın eşiğine gelmiş durumda. Altın fiyatları da bin liraya doğru yolculuğuna devam ediyor. Gram altın 953,96, çeyrek altın 1.571,00, yarım altın 3.141,00, cumhuriyet altını da 6.260,00 liradan alıcı buluyor. Saat 10.00 itibariyle Dolar 14.95'den işlem görürken Euro da 16.47 seviyesinde. Piyasa Uzmanı İslam Memiş yatırımcıya çok kritik tüyolar verdi ve şunları söyledi:
-Manipülasyon piyasasında olduğumuz için piyasalarda gerginlik devam ettiği için bir bakıyorsunuz sert yükselişler bir bakıyorsunuz sert düşüşler var. Yatırımcılar da bu piyasalarda alım ve satım yapamıyorlar.
-Kısa vadeli herhangi alım satım yapmamalı, kaldıraçlı işlem yapmamalı. Bu süreci alım yapanlar ve alım yapacaklar soğuk kanlılıkla takip etmeli.
Soğuk kanlılıkla bekleyin:-Elimde altınım, gümüşüm, dövizim, sterlinim var ne yapmalıyım? Bu süreçte geçici ateşkes ve anlaşma haberi gelmeden soğuk kanlılıkla beklemenin isabetli olduğunu düşünüyorum.