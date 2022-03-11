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Devlet Bahçeli'den tebrik telefonu: Türkiye'nin gurur masasıdır

Devlet Bahçeli'den tebrik telefonu: Türkiye'nin gurur masasıdır

Antalya Diplomasi Forumu'nda Ukrayna Rusya buluşturması için MHP lideri Devlet Bahçeli, Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak tebrik etti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonla arayarak Antalya’da kurulan masanın Türkiye için gurur masası olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonla aradı. MHP Lideri, Antalya’daki görüşmelerle ilgili Bakan Çavuşoğlu’nu yürekten tebrik etti ve Ukrayna- Rusya arasında barış ikliminin yeşerme mücadelesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye’nin diyalog ve diploması mücadelesini sonuna kadar desteklediğini ifade eden MHP Lideri, “Antalya’da kurulan masa Türkiye’nin gurur masasıdır. Barışın ve istikrarın ümit masasıdır” ifadesini kullandı.

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