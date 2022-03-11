Bakanlıktan tarım alarmı: İstediğiniz fiyatı vereceğiz sözü

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, üreticilere seslenerek, "Siz üretmeye devam edin, biz yanınızdayız. Hangi maliyet unsurları olursa olsun, hangi unsurlar maliyetinizi artırırsa artırsın bunun karşısında gelirinizi artıracak; istediğiniz, beklediğiniz, mağdur olmayacağınız ve üretim için gerekli geliri elde edeceğiniz fiyatı vereceğiz." dedi.

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Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği (TABADER) tarafından düzenlenen "2022 TABADER Uluslararası Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi"’ İstanbul'da başladı.

Zirvenin açılışında konuşan Metin, sık sık dillendirilen "Türkiye, kendi kendisine yeten ülke" cümlesini anımsatarak, hiçbir ülkenin kendisine yetemeyeceğini; ülkelerin coğrafi şartlarının, imkanlarının, bulunduğu ortamın ona her şeyi üretme imkanı sunmadığını söyledi.

Dünyadaki her ülkenin hem ihracatçı hem de ithalatçı olduğunu dile getiren Metin, "Bu dış ticaret ilişkisi içerisinde ülkelerin en önemli yapması gereken ve gıda arzını sağlama açısından bulunurluk. Bütün çalışmalarımız bulunurluk üzerine. Bu noktada Türkiye dünyanın en şanslı ülkelerinden. Hem üretim kapasitesi hem de uyguladığımız tarım ve ekonomi politikaları açısından bulunurluk noktasında dünyada önemli bir noktadayız." diye konuştu.

Üreticilere "üretmeye devam edin, gelirinizi artıracağız" çağrısı

Fatih Metin, Kovid-19 salgını ve kuraklık yaşandığını, Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini kaydederek, bu süreçte emtia fiyatlarında yaşanan artışlardan bahsetti.

Üreticilerin üretime devam etmeleri çağrısında bulunan Metin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üreticilerimiz hiç morallerini bozmasınlar, endişeye kapılmasınlar. Üreticimize sesleniyoruz: Siz üretmeye devam edin, biz yanınızdayız. Hangi maliyet unsurları olursa olsun, hangi unsurlar maliyetinizi artırırsa artırsın bunun karşısında gelirinizi artıracak; istediğiniz, beklediğiniz, mağdur olmayacağınız ve üretim için gerekli geliri elde edeceğiniz fiyatı vereceğiz. O nedenle üreticimiz, hiç canını sıkmayıp üretmeye devam edecek. Dün ve bugün olduğu gibi yarın da üreticimizin arzu ettiği fiyatları vermeye devam edeceğiz."

"Hububat ve yağlı tohumlarda destek miktarlarını daha da artıracağız"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin, buğdaya, arpaya, mısıra iyi fiyat vereceklerini, maliyetler noktasında üreticiyi destekleyeceklerini belirterek, maliyet artışı nedeniyle üretici ve tüketiciyi korumaya yönelik bugüne kadar sunulan desteklerden bahsetti.

Piyasalara tüketici ve üreticiler için yaptıkları gerekli müdahaleleri bundan sonra da sürdüreceklerini dile getiren Metin, "Hububat ve yağlı tohumlarda özellikle ekstra üretimi artırıcı desteklerimizi devam ettiriyoruz. Bu destek miktarlarımızı önümüzdeki günlerde daha da artıracağız." yorumunu yaptı.

Metin, atıl arazilerin tarıma kazandırılması için uygulamaya konulan destek mekanizmalarından bahsederek, il il, ilçe ilçe bunun çalışmalarını yürüttüklerini, bitkisel üretimin geliştirilmesi anlamında da çok önemli destekler sunduklarını söyledi.

"Türkiye'de gıda arzında hiçbir problem yok ve olmayacak"

Fatih Metin, bu yıl yağışların çok güzel gittiğini belirterek, "Yağışlar verimlilik noktasında bize ümit veriyor. Bu bereketle, yağmurla ve karla oluşan bu güzel iklimle kuraklık tehlikesinin ortadan kalktığı, üretimin yükseldiği bir sezonu inşallah yaşarız." diye konuştu.

Aynı olumlu durumların tüketiciler için de geçerli olduğunu dile getiren Metin, Türkiye'de salgının en zor zamanlarında bile hiçbir marketin hiçbir rafının boş kalmadığını, o zamanlarda bile yaşanmayan panik havasının sosyal medya oyunları nedeniyle kısa süre önce ayçiçek yağında yaşandığını anlattı.

Metin, sosyal medyada başlatılan panik havası nedeniyle olumsuz görüntüler yaşandığını ancak bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını, marketlerin ayçiçek yağı dolu olduğunu kaydederek, Türkiye'nin tarımsal üretimdeki kabiliyetinin uluslararası rakamlara bile yansıdığını, bu panik havasının yersiz olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin üretmeye devam edeceğini vurgulayan Metin, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye, büyüklüğünü; üreticisinin, ihracatçısının, sanayicisinin ve çiftçisinin kapasitesini ve gücünü inkar etmeye çalışanlara inat ülke olarak, çiftçi olarak üretmeye devam edecek. Tüketicimiz hiç merak etmesin. Bu ülkede gıda arzında hiçbir problem yok ve olmayacak. Üretmeye devam edeceğiz. Aldığımız tedbirlerle ve hem iç ticarette hem dış ticaretteki politikalarımızda bulunurluğu bu ülkede her alanda, her üründe sağlamaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın."

"Yeni hasat dönemine kadar hiçbir sıkıntı yaşanmayacak"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin, Rusya ve Ukrayna için alternatif pazarların mevcut olduğunu belirterek, "Bu nedenle kamuoyunda zaman zaman gıda sıkıntısı olacağı yönündeki spekülatif amaçlı söylemler gereksiz yere piyasaları maalesef tedirgin etmektedir. Ülkemizde gerek üretim ve gerekse stokları dikkate alırsak yeni hasat dönemine kadar hiçbir sıkıntı yaşanmayacak." ifadelerini kullandı.

Tüketici ve üreticilere "panik yapmamaları" çağrısını yineleyen Metin, sektör temsilcilerinin bir araya geldiği zirvenin olumlu gelişmelere vesile olması temennisinde bulundu.