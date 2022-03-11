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Türkiye Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı

Türkiye Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonlar sonucu Avrupa, ABD ve pek çok ülkelerden yaptırıma maruz kalması sonucu Türkiye'nin tavrının ne olacağı merak ediliyordu. Yaptırım uygulayan ülkeler için "Dost olmayan ülkeler" listesi hazırlayan Rusya, Türkiye'yi dahil etmemişti. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın konuyu CNN kanalına değerlendirdi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Antalya'da düzenlenen Rusya - Ukrayna zirvesini, ABD merkezli haber kanalı CNN International'a değerlendirdi.

Diplomasinin önemine vurgu yapan Kalın, "Bu savaşın sona ermesi için nihai karar Devlet Başkanı Putin'den gelecek" dedi. Kalın, güven kanalını açık tutmak için Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünmediğini söyledi.

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