Gözler Antalya'da Zelenskiy de katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak

Ukrayna lideri Zelenskiy saat 15.45'te video konferans yöntemiyle Antalya Diplomasi Forumu'nda oturuma katılacak. Forumun resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla yapılacak.

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Antalya Diplomasi Forumu'na Ukrayna Rusya görüşmeleri damga vurdu. Dünkü Ukrayna ve Rusya Dışişleri Başkanlarının buluşmasından sonra bugün de forumun oturumuna Ukrayna lideri Zelenskiy'nin de katılacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da foruma katılacak, liderlerle ikili görüşme yapacak. Cumhurbaşkanı, forumun açılışında konuşma yapacak.

14.45'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya önemli mesajlar verecek.