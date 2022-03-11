BIST 2.056
DOLAR 14,89
EURO 16,41
ALTIN 950,67
HABER /  GÜNCEL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Gözler Antalya'da Zelenskiy de katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak

Gözler Antalya'da Zelenskiy de katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak

Ukrayna lideri Zelenskiy saat 15.45'te video konferans yöntemiyle Antalya Diplomasi Forumu'nda oturuma katılacak. Forumun resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla yapılacak.

Abone ol

Antalya Diplomasi Forumu'na Ukrayna Rusya görüşmeleri damga vurdu. Dünkü Ukrayna ve Rusya Dışişleri Başkanlarının buluşmasından sonra bugün de forumun oturumuna Ukrayna lideri Zelenskiy'nin de katılacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da foruma katılacak, liderlerle ikili görüşme yapacak. Cumhurbaşkanı, forumun açılışında konuşma yapacak. 

14.45'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya önemli mesajlar verecek.

İlgili Haberler
'Türkiye Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı?' NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg konuştu Putin'den yeni emirler! Donbas'a silah gönderin, 16 bin Ortadoğulu paralı asker Ukrayna'da Türkiye Ukrayna ve Rusya'yu buluşturdu Fransa çıldırdı Macron'a 'Beceriksiz' tepkisi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ukrayna'yı işgale giden 65 kilometrelik Rus yıkım konvoyu dağıldı! Nereye gittiler?
Foto Galeri Ukrayna'yı işgale giden 65 kilometrelik Rus yıkım konvoyu dağıldı! Nereye gittiler? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Seda Sayan kaç yaşında sevgilisi kim aralarında kaç yaş var?
Seda Sayan kaç yaşında sevgilisi kim aralarında kaç yaş var?
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Devlet Bahçeli'den tebrik telefonu: Türkiye'nin gurur masasıdır
Devlet Bahçeli'den tebrik telefonu: Türkiye'nin gurur masasıdır
Annesine fırlattı! Silah sayıldı hapis cezası aldı
Annesine fırlattı! Silah sayıldı hapis cezası aldı
Bakanlıktan tarım alarmı: İstediğiniz fiyatı vereceğiz sözü
Bakanlıktan tarım alarmı: İstediğiniz fiyatı vereceğiz sözü
Konya'da yabancı uyruklu kişi evinde korkunç halde bulundu
Konya'da yabancı uyruklu kişi evinde korkunç halde bulundu
Süte zam gelmezse hayvanlar kesime gidecek! Uzun yıllardır böylesi görülmedi
Süte zam gelmezse hayvanlar kesime gidecek! Uzun yıllardır böylesi görülmedi
Çeçenlere ihanet eden Kadirov Putin tarafından ihanete uğradı iddiası!
Çeçenlere ihanet eden Kadirov Putin tarafından ihanete uğradı iddiası!
Kanada Başbakanı Trudeau da Zelenskiy'nin talebini reddetti
Kanada Başbakanı Trudeau da Zelenskiy'nin talebini reddetti
Rus şefler McDonald's'ın yerini alacak restoranlar oluşturacak
Rus şefler McDonald's'ın yerini alacak restoranlar oluşturacak