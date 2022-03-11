Futbol Federasyonu'na şok! İki hakem verilen maçları iade etti hakem krizi büyüyor

MERKEZ Hakem Komitesi'nin (MHK) 13 hakeme sezon sonuna kadar maç vermeme kararı sonrası futbol camiası karıştı. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'le birlikte Arda Kardeşler, bu hafta görevlendirildikleri maçları iade edip maçlarda görev almak istemediklerini bildirdiler. Mete Kalkavan da karara tepki olarak hakemliği bırakmıştı.

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MHK'nin 13 hakemle ilgili aldığı kararın ardından bir büyük şok daha yaşandı. Deprem etkisi yaratan gelişme sonrası Mete Kalkavan, 13 kişilik listede yer almamasına rağmen MHK'nın kararına tepki olarak hakemliği bırakma kararı almıştı...

FIFA kokartlı hakemlerimizde Halil Umut Meler, Arda Kardeşler'le birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek görev almak istemediklerini MHK'ya bildirdi. Bu hafta içi Manchester'de City-Sporting maçını yöneten hakem triosu, MHK'ya bu yönde talepte bulundu.

Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını iade ettiler

Bu ikilinin iade ettiği maçlar ise Başakşehir - Antalyaspor ve Alanyaspor - Fenerbahçe mücadeleleri oldu. Bu nedenle hakem sayısının azlığı nedeniyle geçen hafta ceza alması gereken Zorbay Küçük Başakşehir - Antalyaspor maçına atandı. Kararın ardından Merkez Hakem Kurulu'nun tutumu merak konusu...

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City maçından döndüler UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda İngiltere temsilcisi Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Portekiz'in Sporting CP takımını konuk ederken mücadeleyi Halil Umut Meler yönetmişti. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan'ın üstlenirken, 4'üncü hakem olarak ise Arda Kardeşler görev yapmıştı.

MHK 13 hakemle ilgili hangi kararı aldı? Hangi hakemler var?

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkarmıştı. Hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayetlerini göz önünde bulunduran MHK, Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya'yı listeden çıkarmıştı. Özgür Yankaya'nın ise sadece VAR hakemi olarak görev alacağı vurguandı.