İrlandalı kadın milletvekili Clare Daly Avrupa'nın iki yüzlülüğünü yüzlerine vurdu

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) İrlandalı kadın milletvekili Clare Daly, AP'deki bir oturumda yaptığı konuşmada Afganistan ve Ukrayna’da yaşanan insani krizlere aynı hassasiyet ile yaklaşılmadığını dile getirerek eleştiride bulundu.

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Afganistan'da yaşanan insanlık dramına sessiz kalındığını ve Afgan halkının nasıl bir zulümle karşı karşıya kaldığını aktaran İrlandalı milletvekili Daly, “Son toplantımızdan bu yana on binlerce Afgan vatandaşı, gıda ve güvenlik arayışıyla evlerinden kaçmak zorunda kaldı. Beş milyon çocuk kıtlıkla, korkunç ve acı dolu ölümle karşı karşıya. Çocuk yaşta evliliklerde yüzde 500 artış var. İnsanlar hayatta kalabilmek için çocuklarını satıyor. Ama kimse bundan bahsetmiyor. Sadece burada değil, hiçbir yerde konuşulmuyor," dedi.

Ukrayna'da yapıldığı gibi, Afganistan'daki duruma ilişkin gün boyu televizyon yayınlarının yapılmadığını, yardım gönderilmediğini ve herhangi bir kurumda özel oturum yapılmadığını dile getiren Daly, “Eminim ki kendi insani krizlerinin neden bu kadar önemsiz olduğunu merak ediyorlar. Ten rengi mi? Beyaz olmadıkları için mi? Avrupalı olmadıkları için mi?” sözleriyle AP'ye seslendi.