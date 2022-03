Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da Montrö ve 2014 hatırlatmaları! Zelenskiy de katılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'nda açılış konuşmasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile de bir araya gelecek. Forum dün Ukrayna ve Rusya taraflarının üst düzey buluşmasına ev sahipliği yapmıştı. Zelenskiy de foruma video konferans yöntemiyle katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Dünya beşten büyüktür' sözünü tekrarlayarak savaşa gelinen süreçteki yanlışlar için batıyı suçladı.

Abone ol

Diplomasinin kalbi bugün Antalya'da atıyor. Ukrayna Rusya savaşıyla gözlerin çevrildiği Antalya Diplomasi Forumu'nun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Erdoğan, "Rusya ve Ukrayna temasının burada gerçekleşmesi Antalya Forumu'nun başarıya ulaştığının göstergesidir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakında dünyanın ve batının sessiz kalmasını hatırlatarak bugünkü tablodan sorumlu olmakla suçladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ve Ukrayna için dost ülkeler olarak tanımlayarak Montrö için de hatırlatmalarda bulundu: "Bölgemizde barış için Montrö dahil elimizden geleni yapacağız. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

-Bugün yeryüzünde bir lokma ekmek bir lokma su bulamadığı için her saniye bir çocuk ölüyor. Akdeniz'de Sahra Çölü'nde karlı bir dağın tepesinde yitip giden hayatlar insanların çaresizliğini ortaya koyuyor.

Üzerine gitmediğimiz her problem bizi de yakacak

-Akdeniz'in mavi suları 25 bine yakın umut yolcusunun mezarı oldu. Son 10 senede mülteci sayısı iki katına ulaşan 85 milyona ulaştı. Son 15 günde 2 milyon Ukraynalı mülteci erişti. Çocukların çaresizlikten solduğu 800 milyon insanın temel gıda maddelerine erişemediği yatağa aç girdiği bir dünyada yaşıyoruz. Hayal ettiğimiz kalıcı barış tesis edilemez. bırakın yeni savaşların önüne geçmeyi, on yıllardır sürdürü çatışmaların gölgesinde kimse kendini emniyette hissedemez. Hiçbirimiz başkasından bana ne diyemez. Üzerine gitmediğimiz her problemin bizi de yakacağını bilmeliyiz.

Ukrayna ve Rusya hem komşumuz hem dostumuz

-Ders alınmadığından sadece tarih değil acılar da tekrarlanır. Bir hususun altını çizmek istiyorum. Türkiye hem Akdeniz hem Karadeniz ülkesi. Ukrayna ve Rusya hem komşumuz hem dostumuz. Gerilimin tırmanması en fazla bizi rahatsız etti, bizi endişelendi. Komşumuzun olan ülkeye saldırgan eylemleri asla makul göremeyiz. Biz Türkiye olarak reddediyoruz.

Eğer 2014'te ses çıkarılsaydı bugünkü tablo olur muydu? -Kırım ile ilgili tutumumuzu 2014'ten bu yana ifade ettik. Gerek Rusya gerek Ukraynalı dostlarımızla görüşmelerimizde bu meseleyi gündemde tuttuk. Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı tüm Dünya ses çıkarsaydı bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydık? Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar. Adalet bu yer kürenin belli bir bölümünde geçerli diğer bölümünde geçerli değil mi? Bu haksızlık karşısında gereken hassasiyet gösterilmedi. Ukrayna yalnız bırakılmadı. Vaktinde diplomasiyle çözülebilecek sorunların yıkıcı sonuçlarıyla yüzleşiyoruz.

-Mülteciler içerisindeki tabloyu paylaşmak istiyorum. Bir yavru annesinin kucağında annesinin gözleri yaşlı. O yavru annesinin gözyaşlarını yalamaya başladı. Bir yandan siliyor bir yandan yalıyor. Dünya bu tabloya mahkum mu ya? Niçin böyle bir tablo biz bunun için mi varız? Aynı şekilde babası polis memuru yavru bir yandan babasının kaskına vuruyor bir yandan tokatlıyor. 2,5 yaşlarında bir çocuk dünya buna mı mahkum? O polisin görevi yavrusunun ağlamasını dindirmek mi terörü dindirmek mi? Hep birlikte biz barışın dünyasını kurmaya mecburuz savaşın değil.

-Rus kültürüne faşizan uygulamalar kabul edilemez. Almanya'da bakıyorsunuz orkestra şefi Putin'in arkadaşı olduğu için görevden alınıyor. Öbür tarafta bir başka Avrupa ülkesinde dünyaca meşhur Dosteyevski yayınları ülkede yasaklanıyor. Bir zamanlar Irak'ta Hülagü'nün yakıp yıktığı kütüphaneler vardı ya o döneme dönüş olarak görüyoruz.

-Bir dost ülke söyledi. Bir SİHA bizim ülkemize düştü diyor. İlgisi alakası olmayan ülkeyi de bu silahlar demek ki vuruyor. 25-30'a yakın liderle görüşmelerim oldu.

-Uzun zamandır daha adil bir dünya mümkün diyerek sistemin reforme edilmesini hep söyledik. Veto yetkisini elinde tutanlar gücü paylaşmaya yanaşmıyor. 15 tane geçici üye 5 daimi üye böyle komik bir şey olur mu? Geçici üye olmak için çabalıyor ülkeler olsan ne yazar olmasan ne yazar. Asıl olay 5 üyede onlar ne derse o oluyor. Bizim gibi doğru bildiklerini söylemekten. çekinmeyen ülkeler ithamlarla susturulmak istendi. Biz dünya beşten büyüktür derken sadece kendimiz için talepte bulunmuyoruz, tüm insanlığın menfaatini savunmaya çalışıyoruz.

-Bölgemizde sulhu sükunun hakim kılınması için Montrö Sözleşmesi'nin ülkemize verdiği yetkilerin kullanılması dahil her türlü gayreti göstermeyi sürdüreceğiz