Ukrayna çareyi 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Nazi önlemlerinde buldu Bakın müzeden ne çıkardılar
Ukrayna Rusya savaşında 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerden korunma amaçlı kullanılan teçhizatlar müzeden çıkarıldı. Kiev Müzesinde bulunan 2. Dünya savaşından kalma "tank kapanı" Ukrayna 'nın başkenti Kiev'de barikat olarak kullanılıyor.
İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi tanklarına karşı Kiev’in savunulması için kullanılan ve bir müzede sergilenen tanksavar demir kirpiler, Rus güçlerinin kente olası girişine karşı yeniden başkent sokaklarına konuşlandırıldı.
Ukrayna yönetimi, Rus güçlerinin olası saldırısı nedeniyle başkent Kiev’in savunulması için ellerindeki tüm malzemeleri kullanmaya çalışıyor.
Kiev’e giden ana yolların yanı sıra kentteki hemen hemen her sokakta alınan olağanüstü önlemler dikkati çekiyor.
Ukraynalılar bulabildikleri her malzemeyle olası saldırılarda Rus zırhlıları ve tanklarını engellemek için yollara barikatlar kurdu.