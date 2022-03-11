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AB, Ukrayna'ya 500 milyon avroluk daha askeri yardım yapacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AB, Ukrayna'ya 500 milyon avroluk daha askeri yardım yapacak

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Ukrayna'ya ek 500 milyon avroluk askeri yardım yapacağını duyurdu.

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Borrell, Fransa'da düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumlarının girişinde yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yapılan askeri desteğe ek 500 milyon avro daha sağlamayı önerdiğini söyledi.

Liderlerin "Ukrayna'ya askeri desteğin artırılması, Rusya'ya baskı yapmaya devam edilmesi konusunda" hemfikir olduğunu belirten Borrell, ek desteğin kısa süre içinde kararlaştırılmasını beklediğini ifade etti.

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