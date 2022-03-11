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Toplu ulaşıma ciddi zam yapacağız! İstanbul Ankara dahil CHP'li başkanlar duyurdu

Toplu ulaşıma ciddi zam yapacağız! İstanbul Ankara dahil CHP'li başkanlar duyurdu

İSTANBUL ve Ankara başta olmak üzere CHP'li belediyeler toplu taşımaya zam bildirisi yayınladı. CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının imzasını taşıyan bildiride ciddi zam yapacağız denildi. Başkanlar hükümete toplu taşıma yakıtından ÖTV alınmaması talebini ilettiklerini ancak yanıt alamadıklarını söylediler.

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Motorin ve benzin fiyatlarına ocak ayından itibaren yapılan kallavi zamlar sonrası vatandaş özel araçlarını bırakıp toplu taşımaya yönelmişti. Şimdi toplu taşımayada kallavi zamlar geliyor. İzmir ve Antalya büyükşehir belediyeleri zaten zammı yapıp ilan etmişti. Sırada İstanbul, Ankara, Adana, Aydın dahil CHP'li 11 büyükşehir belediyesi var.

CHP'li büyükşehir belediye başkanları bugün 'toplu ulaşıma ciddi zam yapacağız' diyerek bir bildiri yayınladılar. 11 başkanın imzasını taşıyan bildiride şöyle denildi:

Toplu taşıma ücretlerinde yakın zamanda ciddi artışlar olması kaçınılmaz hale gelmiştir. Üzülerek ifade ederiz ki elimizde olmayan nedenlerle artışları vatandaşımıza yansıtmak durumunda kalacağız.

Akaryakıt ücretlerinin yılbaşından bu yana yüzde 94 zamlandığına vurgu yapılan bildiride 'Tarihte ilk kez 7 gün boyunca arka arkaya akaryakıt fiyatları zamlanmıştır" denildi. 

Hükümet ÖTV önerisini duymazdan geldi
Motorin ve benzinde ÖTV oranlarında indirim talepleri vardı. Büyükşehirler olarak toplu taşımada kullanılan yakıt için hükümete ÖTV indirimi önerisi götürdüklerini belirten başkanlar "ÖTV alınmasın önerimiz merkezi hükümet tarafından duymazdan gelinmiştir' denildi. 

ZAM YAPACAK CHP'Lİ 11 BÜYÜKŞEHİR

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Eskişehir, Aydın, Antalya, Muğla, Mersin, Tekirdağ, Hatay 

İşte yapılan o açıklama:

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