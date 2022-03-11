Dolar 15 liraya doğru giderken Özgür Demirtaş 'yapmayın bırakın' diye seslendi
Ekonomi Profesörü Özgür Demirtaş 15 lira eşiğine gelen dolar kuruna müdahele edilmemesini istedi. Demirtaş 'hükümete tavsiyem' diyerek faizle ilgili de 'olması gereken yere bırakın' dedi.
Ukrayna Rusya savaşıyla hareketlenen dolar bir süre önce 14 eşiğini aşmıştı. Dolar kuru haftanın son işlem gününde 15 lirayı test ediyor. Peki doların 15 lira olmaması için hükümetin bir müdahale yapması gerekir mi? Ekonomi profesörü Özgür Demirtaş'tan ekonomi yönetimine dolar için 'müdahale etmeyin' uyarısı geldi. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı 'dolar' açıklamasında 'hükümete tavsiyem' diyerek şunları söyledi:
-Hükümete ve Yönetenlere Tavsiyem: Döviz satarak piyasayı tutmaya çalışmayın. Bu konu 100 kez söylendi, 100'ünde de dinlenmedi, 100'ünde yanlış olduğu anlaşıldı. Döviz satışı ( hele dünyanın ve Jeo-politiğin bu kadar ısındığı dönemlerde ) son derece yanlış.
-Faizi "inatla" düşük tutmanızın maliyeti ÇILGIN Enflasyon oldu. Yapmayın. Yapacağınız şey NET: Faizi "Olması Gereken Yere" bırakmanız. Olması gereken yer diyorum. Çünkü inatla oranın altında tutuyorsunuz. Enflasyonun %120 olduğu yerde Faiz %14'de TUTULMAZ. Yapmayın
-En sonunda: a) Ya Faizi Arttırmak Zorunda Kalacaksınız. b) Ya SUPER-BONO çıkarmak zorunda kalacaksınız. Türkiye de bu geçen zamanda Enflasyon altında ezildiği ile kalacak. Politikanız NET olarak yanlış. YAPMAYIN. Daha ne diyeyim YAPMAYIN...