Dolar 15 liraya doğru giderken Özgür Demirtaş 'yapmayın bırakın' diye seslendi

-En sonunda: a) Ya Faizi Arttırmak Zorunda Kalacaksınız. b) Ya SUPER-BONO çıkarmak zorunda kalacaksınız. Türkiye de bu geçen zamanda Enflasyon altında ezildiği ile kalacak. Politikanız NET olarak yanlış. YAPMAYIN. Daha ne diyeyim YAPMAYIN...