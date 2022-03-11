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Sakarya'da hafif ticari araç alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da hafif ticari araç alev topuna döndü

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, Ferizli ilçesi Akçukur Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar çıktığını gören sürücü aracından inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen araca müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

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