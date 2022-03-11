Günlük 2000 dolara kelle avcısı aranıyor! Ukrayna'da görev yapacak işte şartları

UKRAYNA'da paralı askerler dönemi hız kazandı. Rusya'nın Ortadoğu'dan Ukrayna'ya 16 bin paralı savaşçı götürdüğünü ilan etmesinin ardından çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna için 'gönüllü' adı altında paralı asker ilanları verilmeye başlandı. Dünyanın farklı yerlerine paralı asker bulan bir sitedeki ilanda hemen işe başlanırsa günlük 1000 ile 2000 dolar arasında ödeme yapılacağı belirtiliyor. İlana göre, işveren ismi belirtilmeyen ABD merkezli bir şirket.

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Rusya-Ukrayna savaşı 16. gününde de devam ederken, 'paralı askerler' devreye girmeye başladı. Ukrayna lideri Volodamir Zelenski'nin Ukrayna için savaşmaya gelecek gönüllülere vatandaşlık vereceğini açıklamasının ardından, ilginç gelişmeler yaşanıyor. Dün İngiltere'nin "Bazı İngiliz askerleri komutanlarından izinsiz Ukrayna'ya savaşmaya gitmiş olabilir" açıklaması paralı asker tartışmasını alevlendirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugün, "Ukrayna'da savaşacak gönüllüleri alacağız çıkışının ardından Rusya, Ortadoğudan 16 bin gönüllünün Ukrayna'ya getirildiğini açıklamıştı. Şimdi de tüm dünya genelinde Ukrayna için parlı asker aranmaya başladı.

Hemen başlayana günlük 1000 ila 2000 bin dolar

Dünyanın farklı yerlerine paralı asker bulan bir sitedeki ilanda hemen işe başlanırsa günlük 1000 ile 2000 dolar arasında ödeme yapılacağı belirtiliyor. İlana göre, işveren ismi belirtilmeyen ABD merkezli bir şirket. 5 yıllık askerlik tecrübesi olanlara öncelik verileceği de ilanda özellikle belirtilmiş. Rusya ise bu tür silahlı elemanlara savaş esiri muamelesi yapılmayacağını, yani esir alınmayacaklarını belirterek uyardı.

Kırsalda ve şehirlerde ailelerin tahliyesi için...

Ukrayna için silahlı eleman arayan sitede, işin Ukrayna olduğu belirtilerek, işverenin, "Ukrayna'nın kırsal kesimlerinde ve büyük şehirlerinde bireylerin ve ailelerin" tahliyesinde görev yapmak üzere eleman aradığı belirtiliyor.

5 yıllık askeri deneyimi olanlar tercih sebebi

İlanda, 5 yıllık askeri deneyime sahip olanların tercih edileceği ifade edilirken, kadınların da başvurabileceği bilgisine yer veriliyor. İlandaki "iş ve görev sorumluluğu" başlığında, kendi kendine istihbarat toplayabilen, yerel güçlerle işbirliği yeteneğine sahip olunması gerektiği de belirtildi.

İşte paralı askerlikte aranan kriterler

Sahip olunması gereken nitelikler ise, "Resmi ve özel askeri birimlerde, denizaşırı operasyonlarda en az 1 yıl deneyimli olmak, 5 yıllık savaş tecrübesine sahip olmak, Sovyet ve NATO hafif silahlarına ilişkin iyi bilgi sahibi olmak, eleştirel düşünme becerilerine sahip olmak, hayatını korumak için karmaşık problemlerin üstesinden hızlı ve verimli bir şekilde gelmek, harita ve pusula ile yön bulma yeteneğine sihap olmak, fiziksel olarak formda olmak" diye sıralandı.

Yabancı dil bilmek tercih nedeni

Adaylar içinde, "Halihazırda Ukrayna'da, bu ülkeye yakın bir sınır ülkesinde veya bir AB veya Schengen ülkesinde ikamet eden adaylar ile Rusça, Ukraynaca, Lehçe, Slovakça, Macarca, Rumence ve/veya Moldova dillerini konuşanların" özellikle tercih edileceğine de dikkat çekildi. İşe kabul edilenlere, deneyimlerine göre 1000 ile 2000 dolar günlük ödeme yapılacağı, iş sonunda ise ikramiye ödeneceği de ilandaki diğer bilgiler.