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Sakarya'da görevi esnasında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sakarya'da görevi esnasında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde görev başında kalp krizi geçiren polis memuru Mehmet Keskin yaşamını yitirdi.

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İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 49 yaşındaki Mehmet Keskin, çalıştığı esnada fenalaştı.

Keskin, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Keskin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Keskin için Karasu Kaymakamlığında düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Aydın Kutlu ve Karasu Cumhuriyet Başsavcısı Haluk Çınarbay ile mesai arkadaşları katıldı.

Evli ve 3 çocuk babası Keskin'in cenazesi, dua edilip helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Yazıcılar köyüne gönderildi.

Keskin'in cenazesi evinin önünde helallik alındıktan sonra köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Keskin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç, Zonguldak Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve öteki ilgililer ile köylüler katıldı.

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