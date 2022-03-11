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LOFT, Türkiye’nin NFT Koleksiyonunu Hazırlayan İlk Moda Markası Oldu! 

LOFT, Türkiye’nin NFT Koleksiyonunu Hazırlayan İlk Moda Markası Oldu! 

Stil sahibi, cesur ve yaratıcı tasarımlarıyla adından söz ettiren LOFT, Türkiye’nin NFT dünyasına giren ilk moda markası olarak NFT koleksiyonunu hazırladı. Loft, NFT koleksiyonu ile barışa katkı sağlayacak! 

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Stil sahibi, cesur ve yaratıcı tasarımlarıyla adından söz ettiren LOFT, Türkiye’nin NFT dünyasına giren ilk moda markası olarak NFT koleksiyonunu hazırladı.

Loft, özellikle son günlerde büyük kırılma yaşayan küresel ilişkilere dikkat çekmek, dünyayı daha sürdürülebilir ve barışçıl bir dünya misyonuyla başlattığı 11 eserden oluşan çalışmayla 11 Mart Cuma günü NFT Prime ’da sınırlı sayıda yayınlanacak.

Dünya Tarihini Değiştiren 11 Önemli Olay 
90’lı yıllardan bu yana ürünleriyle stil sahibi, cesur ve yaratıcı bir kimlik sağlayarak Türkiye’de jean alanında bir dönüm noktası yaratan LOFT ’un NFT koleksiyonu tarihin dönüm noktalarını içeren 11 tasarımdan oluşuyor. Dünyamızın içinden geçtiği bu zorlu günlerin tarihten gelen bir yansıması niteliğinde. 

Birleşmiş Milletlere bağışlanacak 
Türkiye’nin önemli markaları arasında gelen Loft, NFT girişiminden elde edeceği gelirin tamamını, Birleşmiş Milletler’in hedefleri arasında 16’ıncı sırada bulunan ve Dünya barışının tesis edilmesi amacıyla oluşturulan “Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar” projesine bağışlayacak. 

Loft Genel Müdürü Aydın Süha, NFT dünyasına ilk giren moda markası olduklarını belirterek, özgün tasarımlardan oluşan koleksiyonu sınırlı sayıda satışa sunacaklarını ve gelirin tamamını dünya barışı için harcayacaklarını söyledi. 

Barış, adalet ve güven
Aydın Süha, ülkelerin sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumların teşvik edilmesi ve herkes için adalete erişim sağlamasının gerekliliğini vurgulayarak, “Biz bu koleksiyon ile bu kapsamda bir farkındalık oluşturmak istedik. Geçmişte neler yaşadık, kaynaklarımızı nasıl tükettik gibi konulara değinerek bir vurgu yaptık. Bir sonraki NFT Koleksiyonumuzda ise gelecek nesillere güzel bir miras bırakmak için neler yapabiliriz bunlara değineceğiz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya için  ‘’#GeçmişleYüzleşmekİçinCesurOL ‘’diyoruz. 

Tasarım merkezi tarafından hazırlanan eserler için aynı zamanda bir tanıtım filmi de hazırlandı.

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