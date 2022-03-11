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Türkiye, İsrail ile küs mü kalmalıydı? Cihat Yaycı Paşa'dan Hadi Özışık'a olay açıklamalar

TÜRKİYE ile İsrail arasındaki normalleşme, Saadet Partisi'nin başını çektiği gruplar tarafından protesto ediliyor... Türkiye ile İsrail neden barıştı?.. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti ve Türk İsrail ilişkilerinde gelinen noktayı müstafi Amiral Cihat Yaycı ile konuştu...

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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geldi ya...
Saadet Partisi kıyameti koparıyor...
Bir video yapmışlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski açıklamalarını Herzog'la son görüşmesiyle birleştirmişler...
Siyaset yapıyorlar, kendilerine göre haklı da olabilirler mi?..
Türkiye'nin son dış politika hamlelerini Cihat Yaycı Paşa'ya sordum... Müstafi amiral Cihat Yaycı, dış politikanın iç siyasetten vareste olması gerektiğini belirterek, "Dış politikada iktidarlar değişse de dış politikaki milli hedefler değişmez, yöntemleri değiştirebilirler" dedi...
Devletler arası ilişkilerde ideolojinin de dinin de, şahsi kinin de, şahsi dostlukların da olamayacağının altını çizen Cihat Yaycı Paşa, "Devletler arası ilişkilerde 'menfaatler' olur. Menfaatleriniz uyuşuyorsa ilişkileriniz gayet iyidir, menfaatleriniz çatışıyorsa mücadele edersiniz..." dedi.

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