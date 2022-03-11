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İYİ Partide yumruk yumruğa kavga! İlçe başkanı ve sekreter hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İYİ Partide yumruk yumruğa kavga! İlçe başkanı ve sekreter hastaneye kaldırıldı

İYİ Parti Edirne İl Başkanlığına çağrılan ardından da il yöneticileri tarafından darp edilen merkez ilçe başkanı ve sekreter hastaneye kaldırıldı.

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İddialara göre, İYİ Parti Merkez ilçe başkanı Zafer Kaya, parti yöneticileri tarafından telefonla aranıp il başkanlığı binasına çağırıldı. Başkan Kaya ve sekreter Ferhat Turan partiye gidince il yöneticileri tarafından darp edildi. Yaralanan Kaya ve Turan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Necamettin Attay, Edirne İyi Parti İl Binasına çağrılan Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya, İl yönetimi tarafından darp edildi. Bunlar kapıyı kapatıp Merkez ilçe başkanını ve sekreter Ferhat Turan'a vurdular. Daha sonra polise ve ambulansa haber verilmiş. Aralarında herhangi bir husumet olduğunu düşünmüyorum. Şu anda Zafer Kaya'nın hastanede durumu iyi hayati bir tehlikesi yok. İyi Parti Genel Merkezinden de aradılar kendilerini" dedi.
Ayrıca İyi Parti Belediye Meclis Üyeleri Necamettin Attay, Duygu Şener ve Ergun Dönmez sosyal medyadan ortak açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İYİ Parti Merkez İlçe Başkanımız Zafer Kaya'ya parti binasında pusu kurarak alçakça saldıran adamlıktan ve insanlıktan nasibini almamış bir İYİ Partili olarak sıfatlarını yazmaktan utandığım Mehmet Akalın Ekrem Demir ve Tarık Aldeniz sizleri şiddetle kınıyoruz yazıklar olsun".
Olayla ilgili İyi Parti İl Başkanı Ekrem Demir'in, Siyaset Akademisi Başkanı Mehmet Akalın ve parti yönetiminden Tarık Aldeniz'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

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