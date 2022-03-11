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Ekrem İmamoğlu bu defa AKOM'da görüştü Danimarka Başkonsolosu ile yemek yedi

Ekrem İmamoğlu bu defa AKOM'da görüştü Danimarka Başkonsolosu ile yemek yedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Danimarka'nın İstanbul Başkonsolosu Anette Galskjot ile yemek yediği öğrenildi.

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Geçtiğimiz ocak ayında kar felaketi yaşanırken İngiliz büyükelçiyle balıkçıda yemek yiyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeniden etkili olan kar yağışında Danimarka'nın İstanbul Başkonsolosu Anette Galskjot için yemek verdi. İkili, Afet Koordinasyon Merkezi'nde bir araya geldi.

İstanbul'da geçtiğimiz ocak ayında etkili olan yoğun kar yağışı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önlem almaması ve yetersiz müdahalesiyle birleşince bir felaketin yaşanmasına neden olmuştu.

İstanbullular saatlerce yollarda kalırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer'de bir balıkçıda İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yemişti.

Danimarkalı konsolosla görüştü
Yoğun tepkilere ve eleştirilere neden olan bu gelişmenin bir benzeri, etkisini giderek arttıran kar yağışı sürerken yeniden yaşanıyor.

Medyascope'un haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), Danimarka İstanbul Başkonsolosu Anette Galskjot ile bir araya geldi. İkili bir süre boyunca AKOM Basın Odası'nda görüştü. Danimarkalı başkonsolos için yemek verdi.

Görüşmenin ardından İmamoğlu, basın toplantısı düzenlemedi. Buluşmada, Danimarkalı milletvekilleri de yer aldı.

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