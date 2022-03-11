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Son rakamlar ürküttü! İşte Kovid'den ölenlerin sayısı

Son rakamlar ürküttü! İşte Kovid'den ölenlerin sayısı

ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1647 artarak 965 bin 466'ya yükseldi.

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Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 48 bin 561 artarak 79 milyon 455 bin 163 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 1647 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 965 bin 466'ya çıktı.

Ülkede 254 milyondan fazla kişiye ilk doz, 216 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 95 milyonu aşkın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.

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