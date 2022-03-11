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Erdoğan ile Biden'in görüşmesi ABD basınında: Türkiye'ye haksız yaptırımları kaldırın

Erdoğan ile Biden'in görüşmesi ABD basınında: Türkiye'ye haksız yaptırımları kaldırın

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesinin detaylarını yazan ABD basını Erdoğan'ın, "Türkiye'ye uygulanan haksız yaptırımları kaldırın" çağrısını ön plana çıkardı.

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RUSYA'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 16. gününde devam ederken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi ABD medyasında geniş yer buldu.

Washington Post, "Erdoğan, Biden'den Türkiye'ye yönelik 'haksız' yaptırımları kaldırmasını istedi" ifadelerini kullandı.

Reuters görüşmeye ilişkin, "Erdoğan, Biden'a Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik 'haksız' yaptırımları kaldırma zamanının geldiğini söyledi" dedi.

CNN ise "Türk lider Erdoğan, Biden ile yaptığı görüşmede Ukrayna hakkındaki ortak endişeleri tartıştı" başlığına yer verdi.

Wall Street Journal, "Türkiye, Rusya-Ukrayna anlaşmazlığının çözümünde rol arıyor, ABD ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya ile Ukrayna arasında siyasi çözüm sağlanması gayretlerini devam ettirdiklerini belirtti. Diğer yandan savunma sanayii alanında Türkiye'ye yönelik haksız yaptırımların kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

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