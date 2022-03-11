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Mansur Yavaş'ın teklifi kabul edildi! Ankara'da toplu taşıma ücretine zam geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mansur Yavaş'ın teklifi kabul edildi! Ankara'da toplu taşıma ücretine zam geldi

ANKARA'da toplu taşıma araçlarının kontak kapatma eyleminin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın toplu taşıma araçlarında tam biniş ücretinin 6,5 lira olmasını öngören teklifi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) genel kurulunca oy çokluğuyla kabul edildi.

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ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçları (ÖTA) ile ANKARAY, metro ve EGO otobüslerinde uygulanmak üzere gündeme getirdiği yüzde 44'lük zam teklifi EGO Genel Müdürlüğünce hazırlanarak Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) genel kuruluna sunuldu.

UKOME tarafından oy çokluğuyla kabul edilen yeni fiyat tarifesine göre toplu taşımada tam bilet ücreti 4,5 liradan 6,5 liraya, öğrenci biniş ücreti de 2,5 liradan 3,5 liraya yükseldi.

Aktarma ücretlerine zam içermeyen tarifeyle öğretmen biniş ücreti 3 liradan 4,25 liraya, tek binişlik Ankarakart ücreti ise 5 liradan 7 liraya çıktı.

Yeni fiyat tarifesi 15 Mart'tan itibaren uygulanmaya başlanacak.

5 Ocak'tan itibaren tam biniş ücreti 3,25 liradan 4,5 liraya, öğrenci biniş ücreti de 1,75 liradan 2,5 liraya çıkarılmıştı.
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