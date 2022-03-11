Ukrayna'da hayal kırıklığına uğrayan Putin çok kızgın! Generalleri kovdu

Ukrayna Güvenlik Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya başlattığı saldırı sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını, görevlerini tamamlayamadığı için 8 generali görevden aldığını açıkladı. İddialara göre Putin, başarısız istihbarat ve zayıf strateji nedeniyle Rusya Federal Güvenlik Servisini hedefe koydu.

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Bundan iki hafta önce Ukrayna'ya işgal başlatan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, böyle bir tablo ile karşılaşacağını hiç düşünmüyordu. Bu nedenle de savaşın ilk günlerinde Ukrayna'nın kilit noktalarını ele geçirmeleri için hava saldırılarıyla desteklenen hafif kuvvetler gönderdi. Ancak gönderdiği birlikler hiç beklenmeyen bir direniş ve ağır karşı saldırılarla karşı karşıya kaldı.

Tahmin ettiğinden çok daha fazla asker kaybetti

Güvenilir rakamlara ulaşmak zor ancak Ukrayna, Rusya'nın iki haftada 12 bin kadar asker kaybettiğine inanıyor. Avrupa istihbaratı bunun 6 bin ile 9 bin arasında olabileceğini belirtirken ABD, sayıyı daha da düşürerek Rusya'nın kaybının yaklaşık 3 bin asker olduğunu iddia ediyor. Hangisi doğru çıkarsa çıksın bu sayı savaşın birkaç gün içinde biteceği umuduyla saldırıyı başlatan Putin'in tahmin ettiğinden çok daha fazla.

Hayal kırıklığına uğrayan Putin sekiz generali kovdu

Ukrayna Güvenlik Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov, Moskova'nın 'şok ve korku' girişimi başarısız olduktan sonra stratejisini değiştirmeye çalıştığını belirterek Putin'in çatışmanın başlangıcından bu yana 8 Rus komutanı görevden aldığını duyurdu. Danilov, Ukrayna devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, "Düşmanın şu anda ne planları olduğuna dair net bir anlayışa sahibiz. 2-3 gün içinde Kiev'e yürüyebileceklerini düşünmüşlerdi ama şimdi planları değişti. Yönetimlerini değiştirdiler. Görevi tamamlayamadıkları için 8 general görevlerinden alındı, yenileri atandı. Rusya Federasyonu'nda neler olduğunu açıkça anlıyoruz. Üstelik artık çaresiz olduklarını söyleyebilirim" dedi.

Danilov'un iddiasına göre 8 generali kovan Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki savaşın ilk günlerinde Rus birliklerinin başarısız istihbarat ve zayıf strateji nedeniyle bir dizi utanç verici yenilgiye uğradığını gördükten sonra Rusya Federal Güvenlik Servisine de öfkelendi.

Güvenlik uzmanı ve eski üst düzey İngiliz istihbarat subayı Philip Ingram, The Times'e yaptığı açıklamada Putin'in açıkça 'çok kızgın' olduğunu ve istihbarat teşkilatını suçladığını söyledi. Putin'e göre Ukrayna'da kötü kararlar alınmasına yol açan tavsiyeyi kendisine aktardıkları için bir numaralı suçlu Rusya Federal Güvenlik Servisi. Rusya'nın iki haftadır devam eden saldırısında beklediğinden çok daha fazla kayıp vermesine neden oldu.

Putin'den korktukları için söyleyemiyorlar

Ukrayna'daki operasyon öncesi alınan Rus istihbaratının neden bu kadar zayıf olduğu tam olarak belli değil. Rusya'nın gizli servisini yirmi yıldır izleyen Andrei Soldatov, The Times'e örgütün iyi istihbarat topladığını ancak bunları Putin'e söylemekten korktuğunu iddia etti. Soldatov, "Sorun şu ki Rusya'da Putin'e duymak istemediği şeylerin söylenmesi çok riskli. Bu nedenle raporları onu yatıştırmak için değiştirdiler" ifadelerini kullandı.

Yapılan yeni analizler çatışmanın ilk günlerinde kilit hedefler üzerinde hızlı bir ilerleme kat eden Rus ordusunun Suriye gibi diğer çatışmalarda kullandığı 'ortaçağ' kuşatma taktiğini değiştirdiğini ileri sürüyor. Rus Ordusunun ilerlemesi son bir kaç günde yavaşlarken birlikler başkent Kiev'in eteklerine girmeye çalışıyor.

(HÜRRİYET)