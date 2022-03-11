Merkez Bankasının faiz kararı bekleniyor! Kritik anket sonuçlandı
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin Anadolu Ajansının (AA) beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.Abone ol
Anadolu Ajansının (AA) 17 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.