Rusya'nın gücünü gösteren veriler! Petrol ve doğal gaz gelirlerinde büyük artış var

RUSYA'nın petrol ihracat geliri ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62 artarak 10,1 milyar dolara çıktı. Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri de ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 170 artarak 9,5 milyar dolara yükseldi. Rusya'nın dış ticaret fazlası yılın ilk ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 123 artarak 22,5 milyar dolara çıktı.

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RUSYA Federal Gümrük Servisi verilerine göre ülkede petrol ihracat hacmi ocakta geçen yıla kıyasla yüzde 2,9 artarak 17,8 milyon tona çıktı. Bu dönemde artan petrol fiyatları nedeniyle Rusya'nın petrol ihracat geliri yüzde 62 artışla 10,1 milyar dolar oldu.

Rus enerji şirketi Gazprom'un boru hatlarıyla doğal gaz ihracat hacmi ise ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,1 azalarak 13,8 milyar metreküpe düştü. Bu dönemde şirketin gaz ihracat geliri yüzde 170 arttı ve 9,5 milyar dolar oldu. Gazprom'un bin metreküp doğal gaz ihracat fiyatı da ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 33 artarak 686 dolara çıktı.

Dış ticaret fazlası ocak ayında yüzde 123 arttı

Ülkenin ihracatı ocakta bir önceki yıla kıyasla yüzde 70 artarak 45,8 milyar dolara yükselirken ithalatı da yüzde 38,6 artışla 23,3 milyar dolara çıktı. Söz konusu dönemde Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 123 artarak 22,5 milyar dolara ulaşırken ticaret hacmi yüzde 57,9 artarak 69,2 milyar dolara yükseldi. Dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz ihracatçılarından Rusya'nın dış satımında Ocak 2020'de yüzde 57,2 olan yakıt ve enerji ürünlerinin payı bu yılın aynı döneminde yüzde 63,5'e çıktı.