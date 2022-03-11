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Bakan Kirişçi çiftçiye müjdeyi verdi: Hesaplara aktarıyoruz

Bakan Kirişçi çiftçiye müjdeyi verdi: Hesaplara aktarıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 58 milyon 899 bin 579 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"58 milyon 899 bin 579 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun. 'Hastalıktan Ari İşletme Desteği' 33 milyon 13 bin 500 TL, 'Lisanslı Depoculuk Desteği' 23 milyon 380 bin 885 TL 'Kırsal Kalkınma Desteği 2 milyon 505 bin 194 TL." 

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