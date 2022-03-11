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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rus mevkidaşı Şoygu telefonda görüştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rus mevkidaşı Şoygu telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre; Bakan Hulusi Akar ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

Bakan Akar tarafından Rus limanlarında bekleyen sivil gemilerin Türkiye'ye emniyetle gelmesi için verilen desteğin ve tahliyeler için insani koridor açılmasının önemi belirtilirken daha fazla can kaybının yaşanmaması için acilen ateşkes ilan edilmesine olan ihtiyaç vurgulandı.

Akar ayrıca insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bir kez daha ifade etti.

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