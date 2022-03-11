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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmeleri sürüyor! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmeleri sürüyor! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Stoltenberg, Türkiye'nin Ukrayna krizinde oynadığı kilit role dikkat çekip, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Devlet liderlerinin bir araya geldiği ve dünya gündemindeki en önemli bölgesel, küresel meselelerin masaya yatırıldığı Antalya Diplomasi Forumu başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da forumun açılışında yaptığı konuşmanın ardından ikili görüşmelerine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul 35 dakika sürdü. Görüşmede öncelikli olarak Ukrayna'daki gelişmelerin değerlendirildiği düşünülüyor.

Jens Stoltenberg, bu sabah yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ukrayna krizinde oynadığı kilit role dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeyi dört gözle bekliyorum" demişti.

Erdoğan ayrıca Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'le de görüşmeler gerçekleştirdi.

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