Kılıçdaroğlu 'bu tarihi not edin' diyerek yeni vaadini açıkladı

Parti çalışmaları kapsamında Diyarbakır’dan Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla bir araya geldi. Katıldığı programda konuşan Kılıçdaroğlu, Siverek ilçesini il yapma sözü verdi.

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Kılıçdaroğlu, Sivereklilerin taleplerini çok iyi bildiğini ve bu talebi iktidar olduğunda yerine getireceği sözü verdi. Kılıçdaroğlu, ''Sizin taleplerinizi çok iyi biliyorum, önce il başkanım bana söyledi. Sivereklilerin il olma talepleri var diye, bir tarafa not edin, hafızanızda bunu tutun ve bu tarihi de not edin, Kılıçdaroğlu söz verdi deyin, İktidar olduğumuzda Siverek il olacaktır. Bir daha söylüyorum, tarihi unutmayın bir tarafa yazın, söz Kılıçdaroğlu sözüdür, söz vermiş mi mutlaka yerine getirir ve bu sözü de verdim'' dedi.

Bedava elektrik sözünü tekrarladı

9 Aralık'ta yaptığı Şanlıurfa ziyaretindeki konuşmasında çiftçiye verdiği bedava elektrik sözünü de elektrik sözünü tekrarlayan Kemal Kılıçdaroğlu, ''Daha önce Şanlıurfa’ya gittiğim zaman çiftçi en çok elektrikten şikâyet ediyordu, dünyanın parasını istiyorlar diyorlar. Söz verdim, Şanlıurfalı kardeşlerime söz verdim, dedim ki, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verin bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz'' şeklinde konuştu.

6 parti birleşerek eleştirilere rağmen ortak görüş açıkladıklarını hatırlatan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ''6 parti bir araya geldik, birleşemezler, bir araya gelemezler dediler ama bir araya geldik. Ortak görüş belirtemezler diyorlardı, ortak görüş belirttik. Şimdi diyorlar ki bir araya geldiler ama bunlar Türkiye’yi yönetemezler. Vallahide billahi de bu haramzadelerden çok daha iyi Türkiye’yi yöneteceğiz'' ifadelerini kullandı.