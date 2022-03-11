Bolu'dan istanbul yönüne kamyon ve TIR geçişi durduruldu

Yoğun kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesimi, İstanbul yönünde tır ve kamyonların geçişine kapatıldı.

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Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, kar ve tipi nedeniyle İstanbul'a gidiş yönünde, Anadolu Otoyolu'nda Dörtdivan Tesisleri girişi, D-100 kara yolunda ise Elmalık Kavşağı'nda tır ve kamyon trafiğine izin verilmediği bildirildi.

Açıklamada, ulaşımın normale dönmesi için hava ve yol durumunun yakından takip edildiği kaydedildi.