BIST 2.054
DOLAR 14,74
EURO 16,11
ALTIN 940,67
HABER /  GÜNCEL  /  HAVA DURUMU
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Bolu'dan istanbul yönüne kamyon ve TIR geçişi durduruldu

Bolu'dan istanbul yönüne kamyon ve TIR geçişi durduruldu

Yoğun kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesimi, İstanbul yönünde tır ve kamyonların geçişine kapatıldı.

Abone ol

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, kar ve tipi nedeniyle İstanbul'a gidiş yönünde, Anadolu Otoyolu'nda Dörtdivan Tesisleri girişi, D-100 kara yolunda ise Elmalık Kavşağı'nda tır ve kamyon trafiğine izin verilmediği bildirildi.

Açıklamada, ulaşımın normale dönmesi için hava ve yol durumunun yakından takip edildiği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Selçuk Bayraktar'dan AKINCI duyurusu! Yeni rekor geldi
Selçuk Bayraktar'dan AKINCI duyurusu! Yeni rekor geldi
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rus mevkidaşı Şoygu telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rus mevkidaşı Şoygu telefonda görüştü
Bakan Kirişçi çiftçiye müjdeyi verdi: Hesaplara aktarıyoruz
Bakan Kirişçi çiftçiye müjdeyi verdi: Hesaplara aktarıyoruz
Rusya'nın gücünü gösteren veriler! Petrol ve doğal gaz gelirlerinde büyük artış var
Rusya'nın gücünü gösteren veriler! Petrol ve doğal gaz gelirlerinde büyük artış var
Ali Koç'tan Trabzonspor'a övgü! "Açık ara en iyi futbolu oynuyorlar"
Ali Koç'tan Trabzonspor'a övgü! "Açık ara en iyi futbolu oynuyorlar"
Mansur Yavaş'ın teklifi kabul edildi! Ankara'da toplu taşıma ücretine zam geldi
Mansur Yavaş'ın teklifi kabul edildi! Ankara'da toplu taşıma ücretine zam geldi
Fahrettin Koca sağlıkçılarla buluştu
Fahrettin Koca sağlıkçılarla buluştu
Merkez Bankasının faiz kararı bekleniyor! Kritik anket sonuçlandı
Merkez Bankasının faiz kararı bekleniyor! Kritik anket sonuçlandı
ABD Başkanı Biden duyurdu: Rusya ile ticari ilişkileri askıya aldık
ABD Başkanı Biden duyurdu: Rusya ile ticari ilişkileri askıya aldık