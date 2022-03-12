Rus zulmünün sembolü bebek doğdu! Rusya 'hamile değil, makyaj yapıldı' demişti

Lıubchenko, “15 yıldır Türkiye’de yaşıyorum ve eşim de Türk. Ancak ailem Ukrayna’da yaşıyor. Rusya Ukrayna’ya saldırdıktan sonra ilk 5 gün iletişim halinde olabildik daha sonra ise bütün iletişim kesildi. 10 gündür ailemden herhangi bir haber alamıyordum. Sosyal medyada yeğenimin bir fotoğrafını tesadüfen gördüm ve 10 gün sonra ilk defa ailemden birilerinin yaşadığından haberdar oldum. Kaldıkları ve vurulan hastane bizim Mariupol’daki evimize çok yakın bir yer. Ama oraya bile saldırmışlar, ailemin diğer bireylerinin yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyorum” diye konuştu.