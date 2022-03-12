Rus zulmünün sembolü bebek doğdu! Rusya 'hamile değil, makyaj yapıldı' demişti
RUSYA'nın bombaladığı Mariupol'daki çocuk ve kadın hastanesinin sembol fotoğrafındaki Marianna Vişimirskya, dün sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bebeğe 'zafere götüren kadın' anlamına gelen Veronica adı verildi. Rusya, o kadının hamile olmadığını, Ukrayna'nın dünyayı kandırmak için makyajla kadını yaralanmış hamile kadın gibi gösterdiğini iddia etmişti.
Ukrayna’nın Mariupol kentinde Rus bombalarının hedefi bir çocuk hastanesiydi. Hastanede tedavi gören onlarca kişi yaralanırken, hastane saldırının ardından tamamen kullanılamaz hale geldi. Yaralılardan biri de 28 yaşındaki hamile Marianna Vişimirskya’dı. Bombalamanın ardından çekilen görüntüleri için Rusya’nın “kurgu için rol yapan influencer” dediği Marianna bir kız çocuğu oldu. 3200 gram ağırlığında doğan bebeğe zafer tanrıçası Nike’a atıfla Veronika adı verildi.
Hala üzerinde o günkü pijaması var
Doğumdan sonra çekilen çarpıcı fotoğraflardan birinde Mariana yatakta uzanırken eşi Yuri’nin kızlarını kucağına alarak ona ilk merhabasını fısıldadığı görülüyor. Mariana’nın üzerinde ise hâlâ o gün Mariupol’deki hastaneden kaçarken giydiği pijaması vardı…
Teyzesi Türkiye'den yardım istedi! 'Onu buraya getirin'
Mariupol'daki kadın ve çocuk hastanesinin bombalanmasının ardından 28 yaşındaki hamile Marianna Vişimirskya'nın yüzü gözü kan içindeki fotoğrafı dehşet uyandırmıştı. Marianna Vişimirskya, dün sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bebeğe ‘zafere götüren kadın’ anlamına gelen Veronica adı verildi. Marianna’nın İzmir’de yaşayan teyzesi Tatiana Lıubchenko, yeğeninin Türkiye’ye getirilmesi için yetkililerden destek istedi.
Lıubchenko, “15 yıldır Türkiye’de yaşıyorum ve eşim de Türk. Ancak ailem Ukrayna’da yaşıyor. Rusya Ukrayna’ya saldırdıktan sonra ilk 5 gün iletişim halinde olabildik daha sonra ise bütün iletişim kesildi. 10 gündür ailemden herhangi bir haber alamıyordum. Sosyal medyada yeğenimin bir fotoğrafını tesadüfen gördüm ve 10 gün sonra ilk defa ailemden birilerinin yaşadığından haberdar oldum. Kaldıkları ve vurulan hastane bizim Mariupol’daki evimize çok yakın bir yer. Ama oraya bile saldırmışlar, ailemin diğer bireylerinin yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyorum” diye konuştu.