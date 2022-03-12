BIST 2.054
DOLAR 14,77
EURO 16,14
ALTIN 941,33
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Google'dan deprem uyarısından sonra hava saldırı sistemi uyarısı

Google'dan deprem uyarısından sonra hava saldırı sistemi uyarısı

Google, Ukrayna’daki Android kullanıcılarının telefonlarına hava saldırı uyarısı gönderecek. Google Android’in Mühendislik Bölüm Başkan Yardımcısı Dave Burke, deprem uyarı sisteminden uyarlanan, erken uyarı özelliğinin android telefonlarda uygulanmaya başlandığını açıkladı.

Abone ol

Amerikan teknoloji devi Google, Ukrayna’daki android telefon kullanıcılarına hava saldırısı uyarıları gönderecek. Google deprem uyarı sisteminden uyarlanan ve Ukrayna hükumeti ile ortak geliştirilen sistem, uygulanmaya başladı.

BloombergHT'de yer alan habere göre; sistemle, Ukrayna'daki Android kullanıcılarına, yakınlarında beklenen saldırılar gerçekleşmeden önce, doğrudan telefonlarına hava saldırısı uyarıları şeklinde gönderilecek.

Google Android’in Mühendislik Bölüm Başkan Yardımcısı Dave Burke ‘’Uyarılar, Ukrayna hükümeti tarafından halihazırda gönderilen uyarılara dayanacak ve depremler hakkında hızlı bir şekilde uyarı göndermek için oluşturulmuş bir sistemden uyarlanacak. Yeni erken uyarı sistemi uygulanmaya başlandı ve önümüzdeki günlerde Ukrayna'da ülke genelinde aktive olmuş olacak ’’dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Google, tüm reklam satışlarını durdurmak ve Rusya'nın devlet tarafından finanse edilen medya uygulamalarını Avrupa'da Google Play'den kaldırmak da dahil olmak üzere Rusya'daki varlığını azaltmıştı.

Google tarafından “Ukrayna'daki insanları ürünlerimiz aracılığıyla desteklemek, siber güvenlik tehditlerine karşı savunmak, yüksek kaliteli, güvenilir bilgileri ortaya çıkarmak ve bölgedeki meslektaşlarımızın ve ailelerinin güvenliğini ve güvenliğini sağlamak için çalışmaktayız” açıklaması yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüsün ikinci yılında Bakan Fahrettin Koca ilan etti
Koronavirüsün ikinci yılında Bakan Fahrettin Koca ilan etti
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Ayçiçek yağı sıkıntısında yeni hamle! Yüzde yüz yerlilik hedefi ihracata yasak
Ayçiçek yağı sıkıntısında yeni hamle! Yüzde yüz yerlilik hedefi ihracata yasak
İstanbul Boğazı’nda korku dolu anlar! Köprünün altında sürüklenen gemi kurtarıldı
İstanbul Boğazı’nda korku dolu anlar! Köprünün altında sürüklenen gemi kurtarıldı
65 kilometrelik Rus konvoyu vuruldu! Kiev sokakları çatışmaya hazırlanıyor gece boyu çatışyma
65 kilometrelik Rus konvoyu vuruldu! Kiev sokakları çatışmaya hazırlanıyor gece boyu çatışyma
Ukrayna'da Rus güçleri, Melitopol Belediye Başkanı'nı kaçırdı
Ukrayna'da Rus güçleri, Melitopol Belediye Başkanı'nı kaçırdı
2. Dünya Savaşı'ndan kalma tank kapanları, Kiev savunmasında
2. Dünya Savaşı'ndan kalma tank kapanları, Kiev savunmasında
ABD'den Ukrayna'ya 13.6 milyar dolarlık yardım
ABD'den Ukrayna'ya 13.6 milyar dolarlık yardım
Zonguldak'ta yolcu otobüsü buzlu yolda kaydı, 25 yolcu ölümden döndü
Zonguldak'ta yolcu otobüsü buzlu yolda kaydı, 25 yolcu ölümden döndü
Bolu'da 15 kızıl geyiğin avlanması ihalesi iptal edildi
Bolu'da 15 kızıl geyiğin avlanması ihalesi iptal edildi