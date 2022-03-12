Koronavirüsün ikinci yılında Bakan Fahrettin Koca ilan etti
Koronavirüsün Türkiye'de görüldüğünün ilan edilmesinin üzerinden iki yıl geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yıldönümü için verdiği mesajında salgının artık hayatı tehdit etmediğini söyledi.Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının 2 yıl önce bugün tespit edildiğini belirterek, koronavirüs salgınının gelinen noktada, toplumsal hayatı tehdit etmekten önemli ölçüde uzaklaştığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:
"Türkiyede ilk Kovid- 19 vakası 2 yıl önce bugün tespit edilmişti. Gelinen noktada salgın, toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı. Riskle orantılı tedbirlerle hayatımıza devam ediyoruz. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza şifa diliyorum."