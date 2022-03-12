BIST 2.054
DOLAR 14,77
EURO 16,14
ALTIN 941,33
HABER /  SAĞLIK
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Koronavirüsün ikinci yılında Bakan Fahrettin Koca ilan etti

Koronavirüsün ikinci yılında Bakan Fahrettin Koca ilan etti

Koronavirüsün Türkiye'de görüldüğünün ilan edilmesinin üzerinden iki yıl geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yıldönümü için verdiği mesajında salgının artık hayatı tehdit etmediğini söyledi.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının 2 yıl önce bugün tespit edildiğini belirterek, koronavirüs salgınının gelinen noktada, toplumsal hayatı tehdit etmekten önemli ölçüde uzaklaştığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Türkiyede ilk Kovid- 19 vakası 2 yıl önce bugün tespit edilmişti. Gelinen noktada salgın, toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı. Riskle orantılı tedbirlerle hayatımıza devam ediyoruz. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza şifa diliyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Ayçiçek yağı sıkıntısında yeni hamle! Yüzde yüz yerlilik hedefi ihracata yasak
Ayçiçek yağı sıkıntısında yeni hamle! Yüzde yüz yerlilik hedefi ihracata yasak
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
34'ü çocuk 86 Türk Ukrayna'da sığındıkları camide mahsur kaldı! Yardım bekliyorlar
34'ü çocuk 86 Türk Ukrayna'da sığındıkları camide mahsur kaldı! Yardım bekliyorlar
65 kilometrelik Rus konvoyu vuruldu! Kiev sokakları çatışmaya hazırlanıyor gece boyu çatışyma
65 kilometrelik Rus konvoyu vuruldu! Kiev sokakları çatışmaya hazırlanıyor gece boyu çatışyma
Sağlık çalışanlarına 2500 ile 5000 bin lira zam! Emekli maaşı da doktor, hemşire, sağlık memuru, ebe, şoför....
Sağlık çalışanlarına 2500 ile 5000 bin lira zam! Emekli maaşı da doktor, hemşire, sağlık memuru, ebe, şoför....
2. Dünya Savaşı'ndan kalma tank kapanları, Kiev savunmasında
2. Dünya Savaşı'ndan kalma tank kapanları, Kiev savunmasında
ABD'den Ukrayna'ya 13.6 milyar dolarlık yardım
ABD'den Ukrayna'ya 13.6 milyar dolarlık yardım
Zonguldak'ta yolcu otobüsü buzlu yolda kaydı, 25 yolcu ölümden döndü
Zonguldak'ta yolcu otobüsü buzlu yolda kaydı, 25 yolcu ölümden döndü
Bolu'da 15 kızıl geyiğin avlanması ihalesi iptal edildi
Bolu'da 15 kızıl geyiğin avlanması ihalesi iptal edildi
Muharrem İnce: Emin olun çok gizli oyumuz var
Muharrem İnce: Emin olun çok gizli oyumuz var