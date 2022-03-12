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İstanbul Boğazı’nda korku dolu anlar! Köprünün altında sürüklenen gemi kurtarıldı

İstanbul Boğazı’nda korku dolu anlar! Köprünün altında sürüklenen gemi kurtarıldı

İSTANBUL Boğazı'nda gece yarısı korku dolu anlar yaşandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre uzunluğundaki geminin kurtarıldığını bildirdi.

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İstanbul Boğazı’nda sürüklenen gemi kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre uzunluğundaki geminin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında dümen arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre boyundaki ATOLL isimli tanker için, KURTARMA-6, KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimiz ile KEGM-3 botumuz ivedilikle bölgeye sevk edilerek gemi, Kuruçeşme’ye demirletildi." ifadeleri kullanıldı. 

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