THY bugün İstanbul'da 407 seferi iptal etti! Yola çıkacaklar dikkat

İSTANBUL 35 yılın en yoğun karlı havasını bugün yaşayacak. Türk Hava Yolları'nın ilave iptallerle birlikte bugün İstanbul'daki havalimanlarından toplamda 407 uçuş iptal edildi.

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İstanbul'da etkili olan ve bu akşam şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinde de iptaller artıyor. THY'den alınan bilgiye göre, MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği iptal edilen uçuş sayısı 357'ye ulaştı.

THY, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise bugün plânlanan 32 iç hat uçuşunu daha iptal etti. Böylelikle toplam iptal edilen uçuş sayısı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 50 oldu.