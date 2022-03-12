Rusya, Ukrayna'da Kırım Türkü Leyla İbrahimova'yı kaçırdı! Lavrov İbrahimova sorusuyla çıldırdı

ANTALYA’da Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanları zirvesinin ardından Sergey Lavrov, basın toplantısında bir gazetecinin sorduğu soruyla adeta çılgına dönmüştü. Ukraynalı bir gazeteci “Kadınları kaçırmaya başladınız, buna ne diyeceksiniz?” deyince Lavrov çok sinirlenmiş ve gazeteciyi 'kahraman olmaya çalışmakla' suçlamıştı. O soruda kaçırıldığı belirtilen kadının Kırım Türkü Leyla İbrahimova olduğu ortaya çıktı.

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Antalya’da Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının savaşın ardından ilk kez bir araya geldiği zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında Ukraynalı bir gazeteci, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’a bir soru yöneltti. Gazeteci, Lavrov’a “Kadınları kaçırmaya başladınız, buna ne diyeceksiniz?” diye sormuş, Lavrov bu soruya çok kızmıştı. Lavrov gazeteciyi, "Sizi televizyona çektiler, çok büyük bir kahraman olacaksınız, bu kadarı size yeter” diye çıkışmıştı.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, o soruda kaçırıldığı belirtilen kadının Kırım Türkü Leyla İbrahimova olduğu ortaya çıktı.

Melitopol'deki direnişin sembolüydü!

İbrahimova’nın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili detayları Ukrayna’nın eski Cumhurbaşkanı Poroşenko paylaştı. Poroşenko, İbrahimova’nın Melitopol’deki evinin sabaha karşı Rus askerleri tarafından basıldığını belirterek, “Onu bilinmeyen bir yere götürdüler. Leyla Melitopol’deki direnişin bir sembolü! Bu cesur kadın ilk günden beri Rus işgalini protesto edenler arasındaydı” diye yazdı.

Melitopol şehrinde bölgesel meclisin üyesi olan İbrahimova, oradaki bir müzenin de müdürlüğünü yapıyor.