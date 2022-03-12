Tansu Çiller 'siyasete dönüyorum' dedi Özgür Demirtaş 'evinde otur' dedi! Candaş Tolga'dan kötü haber geldi

TANSU Çiller'in yeniden siyasete döneceğini neredeyse ilan etmesinin ardından eski defterler açıldı. Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Tansu hanım lütfen evinizde oturun" dedi. Gazeteci Candaş Tolga Işık ise "Tansu Çiller'e bir iyi bir de kötü haberim var!" deyip "Biz kuş beyinli değiliz" hatırlatması yaptı. İşte sosyal medyadan Tansu Çiller yorumları...

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Eski Başbakan Tansu Çiller'in bir süredir siyasete geri döneceği konuşuluyor. Önceki gün Çiller'in söylediği, "Benim, milletime büyük bir şükran ve minnet borcum var. Gelinen noktada dünyanın nelere meyillendiğini gördükçe ben artık milletime bir şeyler vermek istiyorum. Bu benim bir borcum, bunu istiyorum." şeklindeki sözleri siyaset kulislerini yeniden hareketlendirdi. Sosyal medyada Tansu Çiller'e yönelik "sakın dönme" çağrıları kadar "Tansu Çiller'den neden bu kadar korkuyorsunuz" yorumları da yapılıyor.

Candaş Tolga Işık Tansu Çiller'e kötü haberi verdi

Artık siyasete dönmesine sayılı günler kalan Tansu Çiller'e ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gazeteci Candaş Tolga Işık, "Tansu Çiller'e bir iyi bir de kötü haberim var! İyi haber: Evet haklı, balık hafızalı olabiliriz. Kötü haber: Fena halde yanılıyor asla kuş beyinli değiliz." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın "Aranızda Tansu Çiller’i özleyen, yolunu gözleyen var mı?" paylaşımını alıntılayan ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise Tansu Çiller'i yerin dibine soktu. Tansu Çiller için "Türkiye’ye gelmiş geçmiş EN KÖTÜ yönetici listesinde ilk 3’ü kesin girer" diyen Demirtaş, "Sizin döneminizde ülkenin her türlü ekonomik göstergesi çakıldı. (...) Tansu hanım lütfen evinizde oturun. Türkiye’nin sizin gibi eskilere değil, yeniye ve vizyona ihtiyacı var" yorumu yaptı.

Eski danışmanı Memduh Bayraktaroğlu da susmadı!

Tansu Çiller'le ilgili bir başka değerlendirme ise eski danışmanı Memduh Bayraktaroğlu'ndan geldi. Bayraktaroğlu, "Tansu Çiller'in yeni partisinin ismi belli oldu: AKCEPAR (Akarken Cebini Doldur Partisi)" paylaşımı yaptı.

Ne yaptı bu kadın size? Niye bu kadar korktunuz?

Milliyet gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin ise Twitter hesabından Çiller'in dönüşüne destek verdi. Zafer Şahin, "75 yaşındaki Tansu Çiller'e hunharca saldıran medya figürleri.... Ne yaptı bu kadın size? Niye bu kadar korktunuz?" diye sordu.

HDP eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kocasını hatırlattı

Pervin buldan, Twitter hesabından "Tansu Çiller siyasete geri dönüp 'Ben artık milletime bir şeyler vermek istiyorum' demiş. Peki bizden aldıklarını nasıl geri vereceksin Tansu hanım?" diye sordu. Pervin Buldan'ın eşi Savaş Buldan, Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde faili meçhul cinayete kurban gitmişti.

Sarıgül TikTok fenomeni oldu Tansu Çiller onu bile olamaz HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, siyasete döneceği konuşulan eski Başbakan Tansu Çiller'in "Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en kötü performans gösteren Başbakanı" olduğunu savundu. Altaylı, "Sarıgül en azından Tik Tok’ta popüler oldu. Çiller onu bile olamaz" dedi.

İşte sosyal medyadaki bazı Tansu Çiller yorumları...