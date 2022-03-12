Karısı en yakın arkadaşıyla aldattı! İhanet bozulan cep telefonundan çıktı

İSTANBUL'da 2 çocuk babası telefon teknisyeni M.Ö., eşinin arızalı telefonunu tamir ederken skandal bir ihaneti gün yüzüne çıkardı. Karısının kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi. 38 yaşındaki adam, silahla arkadaşının işyerini basıp saatlerce rehin aldı. Hakim 'haksız tahrik' kararıyla serbest bıraktı.

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Çekmeköy'de yaşayan 38 yaşındaki M.Ö., yıllardır aynı yastığa baş koyduğu ve çocuklarının annesi olan eşinin kendisini en yakın arkadaşı ile aldattığını çok tesadüfen öğrendi. Uzun süredir durumdan şüphelense de en yakınındaki 2 kişiye bu ihaneti konduramayan adam, yaptığı meslek sayesinde yasak aşk gerçeğiyle yüzleşti.

Eşinin arızalı telefonunu tamir ederken çıplak videolarını gördü...

Telefon teknisyeni olarak çalışan 38 yaşındaki M.Ö., iddiaya göre eşinin bozulan telefonunu tamir etmek istedi. Tamir sırasında telefonu kurcalarken eşi Z.Ö.'nün en yakın arkadaşı olan C.T. ile mesajlaşmalarını ve uygunsuz videolarını gören adam, beyninden vurulmuşa döndü.

Silahla işyerini basıp rehin aldı!

Sinir krizi geçiren adam, 25 Şubat günü iddiaya göre silahını da yanına alarak bir şirkette müdür olarak çalışan arkadaşının yanına gitti. Kafasına silah tuttuğu C.T.'yi şirketin deposuna indiren M.Ö., uğradığı ihanetin hesabını sormaya başladı.

Şirket deposunda ikinci büyük şoku yaşadı

Karısıyla ilişki yaşadığını reddeden arkadaşına telefonundan eşini aratan M.Ö., eşinin samimi konuşmalarını duyunca ikinci şoku yaşadı. O esnada şirket çalışanının yaptığı ihbar üzerine depoyu basan polisler tarafından gözaltına alınan M.Ö. hakkında arkadaşının şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Mahkemede anlattıkları herkesi derinden etkiledi

Emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüpheli adam, savcılıktan 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli adamın sorguda söyledikleri ise mahkeme salonundakileri derinden etkiledi.



Beni babamın cenazesinde bile aldatmışlar

Savunmasında eşi ve arkadaşının 5 yıllık ilişkilerinin olduğunu iddia eden şüpheli M.Ö., şunları söyledi: Babam vefat etmişti. Eşim babamın cenazesine katılmamak için çeşitli bahaneler uydurdu. Ardından ikisi birlikte cenazeye geldi. Sonraki günlerde eşim benden ayrılmak için bahaneler üretti."

Apartmandaki görüntü kayıtlarını sildirmişler!

"Ben kendilerini yakalayınca eşim çocukları evdeki değerli eşyaları alarak gitti. Eşimle C.T.'nin ses kayıtlarını dinleyince ağırıma gitti ve ben de konuşmak için yanına gittim. Eşim benden habersiz C.T.'yi eve alıyormuş, apartmandaki görüntü kayıtlarını da sildirmişler. Bunları tespit ettim."