'Gerçek mi bu?' diyen Tarkan paylaştı beğeni yağdı: Hâlâ o anki heyecanımı unutmam.

Tarkan, 'Ahde Vefa' adlı albümünün 6'ncı yıl dönümünü Ara Güler'in çektiği fotoğrafla kutladı.

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Tarkan, 'Ahde Vefa' adlı albümünün 6'ncı yılını Ara Güler ile kutladı. Tarkan, Güler'in çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak "Madem bugün Ahde Vefa'nın 6'ncı yıl dönümü, o zaman hiç görmediğiniz bu çok özel fotoğrafı paylaşmak anlamlı olur diye düşündüm. 'Neden özel?' derseniz, bu fotoğraf sevgili Ara Güler'in çektiği bir fotoğraftır. Çekim günü beni kırmayıp sete uğradı, bana ve tüm çalışma arkadaşlarıma unutulmaz anlar yaşattı. Gelmişken de bir kaç kare fotoğrafımı çekti. Hâlâ o anki heyecanımı unutmam. İçimden, "Vay be, Ara Güler fotoğraflarımı çekiyor. Gerçek mi bu?" dediğimi hatırlıyorum Ne büyük onurdu benim için. Nurlar, ışıklar içinde uyu Ara Ağabey..." ifadelerini kullandı.