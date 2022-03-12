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Ahmet Hakan Zelenskiy ile Meral Akşener arasındaki farkı yazdı: İnsan gerçekten hayret ediyor

Ahmet Hakan Zelenskiy ile Meral Akşener arasındaki farkı yazdı: İnsan gerçekten hayret ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal harekatında Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği destek için Zelenskiy teşekkür ederken Meral Akşener'in yaptığı eleştirileri Ahmet Hakan köşesinde ele aldı.

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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Zelenski ile Akşener arasındaki fark" başlıklı yazısında Ukrayna'ya yapılan Rus işgalinde iki ismin farklı tavrını yazdı. Hakan'ın o yazısı:

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile Türkiye’deki muhalefet lideri Meral Akşener arasında... Şöyle bir fark var:

Zelenski...
Türkiye’nin Ukrayna’ya verdiği desteği yeterli buluyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı her fırsatta övüyor... Türkiye’nin izlediği denge politikasına laf etmiyor... “Niye Rusya’ya yaptırım uygulamıyorsunuz?” demiyor...

Akşener ise...

Türkiye’nin Ukrayna’ya desteğini yeterli bulmuyor... Türkiye’nin denge politikası izlemesinden hiç memnun değil... Rusya’ya kafa tutulması gerektiğini savunuyor... Türkiye’nin de Rusya’ya yaptırım uygulamasını istiyor...

Kısacası...
Zelenski memnun... Akşener huzursuz...

Neydi Abdullah Gül’ün o meşhur tweet’i? Hah! Buldum. Şuydu:
İnsan gerçekten hayret ediyor.

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