Dehşete düşüren haritalar! Devasa kar kütleleri İstanbul'un üstünde! İstanbul'a kar çığ düşer gibi yağacak
İSTANBUL'da son 35 yılın en yoğun kar yağışı bu akşam gerçekleşecek. Kar yağışının en çok olacağı saatler açıklandı. İstanbul'da beklenen yoğun kar meteoroloji radarına da yansıdı. Hava Forum uyardı: "Devasa kar kütleleri öğleden sonra geliyor, çığ düşer gibi yağacak." Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi ve AKOM'dan üst üste uyarılar...
İstanbul son 35 yılın en yoğun kar yağışı başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu saat verip saat 17:00'de "KAr 1-15 saate tüm İstanbul'un tümünü etkisi altına alacak" deyip uyardı. Kuzey ilçelerinden giriş yapan kar yağışı tüm İstanbul'u kaplamaya hazırlanıyor. Meteoroloji uzmanları haritalardan son hava tahminlerini paylaşırken, görüntüler bakanları dehşete düşürdü. Meteoroloji uzmanları, "İstanbul'a bu gece kar çığ düşermiş gibi şiddetli ve yoğun yağacak, sakın araçlarınızla trafikte olmayın" uyarısı yaptı. Tüm ekipler karla mücadele için hazır bekliyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı geçebileceğini duyurmuştu. Meteoroloji son kar yağışı uyarısında "Bugün akşam saatlerinde başlayacak ve pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Ekrem İmamoğlu saat verip uyardı: 50 santim kar olacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu saat 17:00'de yaptığı açıklamada, "Şu an beklediğimiz yoğun kar yağışı kuzeyden İstanbul'a girmiş durumda. Karadeniz kıyısındaki mahalle ve köylerimizde kendisini göstermeye başladı. 1-1,5 saate İstanbul'un tamamına hakim olması bekleniyor. Gece yarısına kadar bu yoğunluğun devam edeceği görünüyor. Lütfen ciddiye alalım. Kar kalınlığı bugün itibariyle bazı yerlerde 50 cm'e kadar çıkabileceği yönünde tahminler var. Sakın trafiğe çıkmayın" dedi.
İstanbul radarına yansıyan görüntü korkuttu
İstanbul'da beklenen kuvvetli kar sağanağı, İstanbul'un meteoroloji radarına yansıdı. İşte İstanbul'da bugün beklenen kar yağışının radar görüntüsü...