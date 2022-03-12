Dehşete düşüren haritalar! Devasa kar kütleleri İstanbul'un üstünde! İstanbul'a kar çığ düşer gibi yağacak

Ekrem İmamoğlu saat verip uyardı: 50 santim kar olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu saat 17:00'de yaptığı açıklamada, "Şu an beklediğimiz yoğun kar yağışı kuzeyden İstanbul'a girmiş durumda. Karadeniz kıyısındaki mahalle ve köylerimizde kendisini göstermeye başladı. 1-1,5 saate İstanbul'un tamamına hakim olması bekleniyor. Gece yarısına kadar bu yoğunluğun devam edeceği görünüyor. Lütfen ciddiye alalım. Kar kalınlığı bugün itibariyle bazı yerlerde 50 cm'e kadar çıkabileceği yönünde tahminler var. Sakın trafiğe çıkmayın" dedi.