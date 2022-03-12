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Diyarbakır'da bin 130 personelle Eren Kış operasyonu

Diyarbakır'da bin 130 personelle Eren Kış operasyonu

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da bin 130 personelin katılımıyla Eren Kış-31 şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik operasyonu başlatıldı.

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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır’da “Eren Kış-31 (Diyarbakır-Arıklı) Şehir Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu” başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 130 personelden oluşan 73 operasyonel tim görev alıyor.

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